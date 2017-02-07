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OCCT 4.4.3

OCCT 4.4.3 07.02.17

Выпущено обновление для популярного теста компьютера OCCT.

В этой версии доработан внутренний механизм программы, а также добавлена поддержка процессоров Intel Kaby Lake.

OCCT (OverClock Checking Tool) — это старая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. Название подсказывает, что OCCT адресована пользователям, желающим проверить стабильность системы, например, после изменения параметров компонентов компьютера. Программа позволяет тестировать такие компоненты как процессор, память и видеокарту. Удобный, хотя и несколько необычный, интерфейс приложения включает графики, наглядно отображающие состояние системы во время тестирования. Также возможно настроить оповещение при достижении определенных значений.

Помимо тестирования, OCCT может быть использована для простого мониторинга состояния системы. Для мониторинга программа использует сторонние механизмы и при желании их можно заменить на более предпочтительные (при условии, что они установлены в системе).

| Скачать OCCT (6.6 Мб, Бесплатно)


OCCT OCCT OCCT


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