           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1670
Hamachi 2.2.0.550
Emsisoft Internet Security 2017.01
K-Lite Codec Pack 12.9.0
HWiNFO 5.44
Skype 7.32
Download Master 6.12.1.1539 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

Hamachi 2.2.0.550

Hamachi 2.2.0.550 04.02.17

Выпущена обновленная версия популярной программы для построения виртуальной сети Hamachi.

В этом обновлении:

  • Повышена стабильность процесса переподключения;
  • Улучшена процедура автоматической проверки наличия обновления программы;
  • Теперь адаптеры отключены, если клиент выключен;
  • Исправлены мелкие ошибки.

Hamachi — это программа для создания виртуальной локальной сети через интернет. Она позволяет создать локальную сеть из компьютеров расположенных в абсолютно разных, не досягаемых для построения обычной локальной сети, местах. Созданная таким образом сеть будет иметь все преимущества и функциональные особенности обыкновенной локальной сети. Поддерживается создание самых разных типов сетей из 2-х и более компьютеров.

Способов применения программы масса: создание закрытых сетей для самых различных целей; организация любых сервисов локальной сети; работа программ и игр, поддерживающих лишь локальную сеть и многое другое. Hamachi весьма доступна. С помощью этой программы легко создать сеть и удобно администрировать сеть. Основные операции осуществляются через простой и понятный веб-интерфейс в обычном браузере. Ознакомится со всеми подробностями можно на официальном сайте программы (на русском языке).

| Скачать Hamachi (8.4 Мб, Пробная версия)


Hamachi Hamachi


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 51.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 17.1
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.