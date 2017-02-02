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Emsisoft Internet Security 2017.01

Emsisoft Internet Security 2017.01 02.02.17

Выпущены новые версии антивирусов Emsisoft Internet Security и Emsisoft Anti-Malware.

Это обновление включает следующие изменения:

  • Начиная с этого выпуска, у программы изменилась система нумерации версий. Теперь, в качестве номера версии, будет использоваться дата ее выпуска. Кроме того, разработчики обещают более частые обновления своего продукта;
  • Изменена система прав доступа к настройкам программы. Основное это то, что теперь все пользователи делятся на администраторов и остальных. Только администраторы могут вносить изменения в работу программы. Конечно, как и прежде, обе группы можно настроить более тонко;
  • Оптимизирована скорость работы таких операций как сканирование, отправка объектов в карантин и импорт файлов hosts;
  • Улучшена интеграция с программами-партнерами, за счет расширенного API уведомлений;
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса и исправлены ошибки.

Emsisoft Internet Security — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.

Emsisoft Internet Security способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов на успех.

Существует 2-е версии: Emsisoft Anti-Malware включает функции антивирусной защиты, веб-защиту и контроль программ, а версия Emsisoft Internet Security включает еще и функции фаервола (используется механизм от Online Armor). Программа частично платная. 30-ти дневная пробная версия включает полный функционал, а по истечении тестового периода превращается в бесплатную версию, которая умеет сканировать компьютер и лечить обнаруженные вирусы. Ее можно расширить, купив лицензию, и тогда она будет включать функции защиты в реальном времени, веб-защиту и контроль программ.

| Скачать Emsisoft Anti-Malware (229 Мб, Бесплатно)
| Скачать Emsisoft Internet Security (229 Мб, Бесплатно)


Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware


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