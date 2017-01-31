           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
Skype 7.32
Download Master 6.12.1.1539
Atlantis Word Processor 2.0.5
iTunes 12.5.5
K-Lite Codec Pack 12.8.5
Firefox 51.0.1
Telegram 1.0.2 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

Skype 7.32

Skype 7.32 31.01.17

Вышла новая версия интернет-телефона Skype.

Это сервисное обновление, которое направлено на повышение производительности и стабильности работы программы, а также на исправление обнаруженных ошибок.

Skype — это звонки, видеозвонки и чат. Программа является популярнейшим средством для общения в интернете. Skype позволяет осуществлять бесплатные звонки и видеозвонки между пользователями сервиса. Программа пользуется повсеместной популярностью из-за качественного сервиса и поддержки всех востребованных функций. В кротчайшие сроки стала самым настоящим стандартом IP-телефонии, что является одним из основных плюсов программы. Если конкурирующие сервисы малопопулярны и практически незаметны, то Skype использует самая широкая аудитория, то есть, по-настоящему популярен.

Кроме звонков между пользователями Скайп, поддерживаются и звонкии на обычные телефоны, а также SMS-сообщения. Это недорого и качественно. Кроме звонков, Skype поддерживает обычный текстовый чат, групповой чат и передачу файлов. Что касается обычного чата, то и тут Skype здорово преуспел, потеснив такие сервисы как ICQ.

| Скачать Skype (38.5 Мб, Бесплатно)


Skype Skype Skype Skype


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 49.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 16.9
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.