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Atlantis Word Processor 2.0.5

Atlantis Word Processor 2.0.5 25.01.17

Вышла новая версия текстового процессора Atlantis Word Processor.

В эту версию включена функциональность преобразования текста в таблицы и таблицы в текст. Часто, структурированные данные в тексте представлены в виде таблиц, однако не всегда и новая функция позволяет преобразовать структурированный текст в таблицу. Достаточно лишь выделить нужные данные, воспользоваться функцией вставки таблицы и, после указания некоторых параметров, данные окажутся в ячейках таблицы. Это работает и в обратном порядке.

Atlantis Word Processor — это полнофункциональный текстовый процессор. Довольно мощная программа для работы с текстом, которая вполне сопоставима с мощными текстовыми редакторами из состава офисных пакетов. Atlantis Word Processor способен удовлетворить широкий спектр потребностей: создание и чтение документов многих востребованных форматов (в том числе DOC и DOCX), широкие возможности по форматированию текста, расширенный буфер обмена, архивация документа, шифрование документа, разнообразные шаблоны и стили, газетные колонки, сноски, мощные функции поиска по документу, автозамена и многое другое. Также программа поддерживает множество мелких удобств типа настраиваемой автоматической корректировки набираемого текста. Также стоит указать, что Atlantis Word Processor способен осуществлять проверку орфографии.

Программа обладает полностью настраиваемым интерфейсом (похож на Microsoft Word старых версий) и поддерживает открытие нескольких документов в отдельных вкладках, а также включает множество всевозможных режимов отображения документа. Важно заметить, что у программу отсутствует русский интерфейс, который так важен для довольно сложного и функционально насыщенного продукта.

| Скачать Atlantis Word Processor (2.6 Мб, Пробная версия)
| Скачать словарь проверки русской орфографии (1 Мб, Бесплатно)


Atlantis Word Processor Atlantis Word Processor Atlantis Word Processor


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