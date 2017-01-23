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360 Total Security 9.0.0.1115

360 Total Security 9.0.0.1115 23.01.17

Вышла обновленная версия бесплатного антивируса 360 Total Security.

В новой версии:

  • В раздел «Инструменты» добавлена функция расшифровки файлов, после воздействия на них программ вымогателей;
  • В функцию «Очистка» добавлено напоминание о наличии ненужных файлов;
  • Исправлены ошибки.

360 Total Security — это бесплатный полнофункциональный антивирус, который включает сразу несколько антивирусных движков для защиты компьютера. 360 Total Security использует 5 движков: Avira (от компании Avira Operations GmbH), Bitdender (от компании Bitdefender), 360 Cloud Engine, QVMII и System Repaier. Первые 4 отвечают за защиту компьютера от угроз безопасности, а System Repair нужен для восстановления системы. В общем и целом, антивирус 360 Total Security является полнофункциональным решением и включает защиту в реальном времени, фаервол, карантин, сканер, защиту от несанкционированного доступа из интернета и локальной сети, защиту от вредоносных сайтов и песочницу для запуска особенных приложений. Все это позволяет, как обезопасить систему от заражения, так и вылечить уже инфицированный компьютер. Можно рекомендовать скачать 360 Total Security пользователям, которые нуждаются в бесплатном антивирусе.

Кроме обеспечения безопасности, 360 Total Security содержит набор дополнительных функций для очистки и оптимизации работы компьютера: инструменты для ускорения работы компьютера, функции очистки от ненужных файлов, а также инструмент для поиска и исправления уязвимостей в операционной системе и т. п.

Данный антивирус имеет простой и понятный интерфейс, небольшой ассортимент настроек и производит впечатление простого и понятного продукта, с которым просто взаимодействовать даже начинающему пользователю. Также стоит отметить, что 360 Total Security не требователен к ресурсам компьютера и не загружает систему.

| Скачать 360 Total Security (48.1 Мб, Бесплатно)


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