Opera Neon (Test)

Компания Opera Software выпустила первую публичную версию Opera Neon, нового экспериментального браузера.



Важно понимать, что это не законченный продукт и даже не тестовая версия. Разработчики позиционируют программу как прототип и задел на будущее.



Opera Neon - это виденье Opera Software того, как должен выглядеть современный браузер. Может быть не сегодня, но в ближайшем будущем. По мнению разработчиков, интерфейсы браузеров устарели и уже не отвечают требованиям современного интернета и его пользователям. В частности, основная мысль разработки, это второстепенность браузера после самого важного – содержания. Новинка является параллельным проектом и пока не ставит своей целью заменить собой обычную версию Opera.



Opera Neon - это, в первую очередь, полностью новый интерфейс (скриншоты). Он заточен под сенсорные экраны. И верно, современные компьютеры (например, ноутбуки) все чаще оснащаются тачскрином и при их использовании новый интерфейс должен быть более удобен, чем традиционный. Из-за оформления, окно программы выглядит как отдельная среда, а не рядовая программа.



Все основные элементы интерфейса браузера выглядят нестандартно, со свежим подходом:



Экспресс-панель включает объединенную адресную/поисковую строку и традиционные, но не традиционно оформленные ссылки на сайты. Классические симметрично расположенные квадратные блоки заменены на разбросанные по экрану круги. В качестве фона используется та же тема оформления, что и у рабочего стола операционной системы;

Новые вкладки располагаются с правой стороны окна браузера в форме кругов и отображают логотип сайта или содержание страницы. Большое количество открытых сайтов будет удобно скроллировать на сенсорном экране, а вот при использовании мыши опыт будет хуже. Переместить панель вкладок вверх никак не возможно (по крайней мере пока) и из-за этого, просматриваемый сайт нельзя открыть на всю ширину экрана;

С левой стороны расположены иконки для доступа к Экспресс-панели, меню плеера (в нем собираются все вкладки, в которых транслируется видео или аудио), инструмент для создания скриншота страницы, галерея созданных скриншотов (каждый скриншот снабжается ссылкой на соответствующий сайт) и менеджер загрузки файлов.

В общем, все устроено просто, удобно и явно ограничено в функциональном плане.



Большинству опытных пользователей в таком виде новинка не понравится. Программа, просто-напросто, не может стать заменой обычному браузеру на домашнем или рабочем компьютере. Во-первых, тут опять нет закладок. Разработчик уже пытался отказаться от них еще в Opera 15. Такое решение вызвало крайне негативную реакцию пользователей и через несколько версий, закладки были возвращены. И тут вот опять.



Другим моментом является нестандартная Эксперсс-панель, значки которой, если их много (а у активного пользователя их много), выглядят хаотично. Что, опять же, не понравится многим пользователям.



Ну и, в конце концов, Opera Neon не любит привычки. Те привычки, которые пользователь завел за долгие годы использования своего любимого браузера и от которых нет повода отказываться.



Однако, казуальному пользователю, у которого мало закладок, нет 50-ти постоянно открытых вкладок и который посещает небольшое количество сайтов, браузер может подойти и при использовании его на обычном компьютере без сенсорного экрана.



Остается добавить, что проект интересный. Новый браузер не везде и не для всех удобен, да и вообще еще не готов, но в будущем, когда вырастет, наверняка даст полезные плоды.



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