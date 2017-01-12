Foxit Reader 8.2

Вышла новая версия Foxit Reader, популярного и самого функционального инструмента для работы (чтение и управление) с PDF-документами.



Новое в последней версии:



Добавлена возможность делиться комментариями и осуществлять обсуждение документа через «Discussion Board» сервиса ConnnectedPDF;

Расширено взаимодействие с «Connected Review». Теперь комментарии в документе будут отображаться на специальной панели;

Добавлена возможность конвертирования обычных PDF-документов в Linearized PDF, что позволяет просматривать часть загружаемого документа еще до его полной загрузки;

Добавлена функция предварительного просмотра не PDF-документов в SharePoint и из облачных хранилищ (Google Drive, OneDrive, Box и Dropbox), путем автоматического конвертирования в PDF;

Улучшена система справочных материалов. Теперь справка зависит от раздела программы, в котором находится пользователь;

Улучшено продолжение чтения открытого документа на всех устройствах через облачное хранилище Foxit Cloud;

Добавлена возможность синхронизации комментариев между всеми устройствами пользователя, чтобы не пропустить важные комментарии;

Добавлена возможность конвертировать документы в формате XPS в PDF.

Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот 3 характеристики, прекрасно отражающие суть программы.



В программе есть масса функций для управления документами, обсуждения и всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например,обсуждая правки с коллегами.



Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.



Это англоязычная версия. Русская версия будет доступна немного позже.



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