Skype 7.31

Вышла новая версия интернет-телефона Skype.



Как обычно, никакой информации о нововведениях обновления нет и, наверное, в ближайшее время, не будет.



Skype — это звонки, видеозвонки и чат. Программа является популярнейшим средством для общения в интернете. Skype позволяет осуществлять бесплатные звонки и видеозвонки между пользователями сервиса. Программа пользуется повсеместной популярностью из-за качественного сервиса и поддержки всех востребованных функций. В кротчайшие сроки стала самым настоящим стандартом IP-телефонии, что является одним из основных плюсов программы. Если конкурирующие сервисы малопопулярны и практически незаметны, то Skype использует самая широкая аудитория, то есть, по-настоящему популярен.



Кроме звонков между пользователями Скайп, поддерживаются и звонкии на обычные телефоны, а также SMS-сообщения. Это недорого и качественно. Кроме звонков, Skype поддерживает обычный текстовый чат, групповой чат и передачу файлов. Что касается обычного чата, то и тут Skype здорово преуспел, потеснив такие сервисы как ICQ.



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