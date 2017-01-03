Notepad++ 7.3

Вышла новая версия популярного текстового редактора Notepad++.



В этой версии:



Добавлена функция создания контрольной суммы MD5. Есть возможность создания MD5 из текста или файла. Функция находится в новом разделе «Tools» > «MD5»;

Исправлена проблема с запуском программы с правами администратора после установки;

Исправлена проблема с историей файла;

Исправлена проблема с функцией истории открытия файлов. Теперь в историю добавляется только уже закрытый документ;

Возвращение диалога функции поиска при его потере (несколько экранов + ноутбук);

Исправлено усечение длинных ссылок.

Notepad++ — совершенно замечательный текстовый редактор, предназначенный, в первую очередь, для программистов и тех, кого не устраивает скромный функционал «Блокнота» входящего в состав Windows. Имеет малый размер дистрибутива, скромненько потребляет ресурсы (запускается мгновенно) и распространяется на основе открытых исходных кодов. Возможности: поддержка синтаксиса огромного числа языков программирования и разметки; преобразование между Windows/Unix/Mac форматами; разные кодировки; поиск с автозаменой; печать; авто-завершение набираемого слова; макросы; плагины; удобный интерфейс на основе табов, целый набор дополнительных удобств и т. п.



Notepad++ выпускается в двух версиях — стандартной и минимальной. Минимальная версия содержит только файлы необходимые для запуска программы и в нем отсутствуют дополнительные плагины, темы оформления, локализации (включен только английский язык) и система автоматического обновления, которые присутствуют в полной версии программы. Такая версия запускается и работает гораздо быстрее, а дистрибутив занимает намного меньше места.



| Скачать Notepad++ (32-бит) (2.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Notepad++ (64-бит) (2.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Notepad++ Minimalist (32-бит) (1.1 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Notepad++ Minimalist (64-бит) (1.3 Мб, Бесплатно/GPL)







