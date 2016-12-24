FastStone Image Viewer 6.1

Вышла новая версия программы FastStone Image Viewer — любимого многими инструмента для просмотра графических изображений.



В новой версии:



Ускорена загрузка изображений в формате JPEG;

Добавлена поддержка сжатых форматом ZIP изображений в формате TIFF;

Добавлена настройка «Заголовок» в инструмент «Композиция и печать». Это позволяет вывести на печать ряд таких переменных файла как имя, дата и прочие;

Добавлена настройка «Имя файла» в инструмент «Создать ленту изображений»;

Повышено качество настройки печати текста при использовании инструмента «Создать индекс-лист»;

Произведены мелкие улучшения и исправлены ошибки.

FastStone Image Viewer обладает всеми уместными для графического вьювера функциями, при том не тормозит (нынче не каждый просмотрщик картинок ведет себя прилично) и имеет весьма продуманный, симпатичный и очень удобный интерфейс. Поддерживаются все популярные графические форматы, в том числе и RAW многих камер. Естественно, что FastStone Image Viewer, как и все программы такого типа, включает не только функции просмотра графических изображений, но и включает ряд скромных инструментов для редактирования, конвертирования (весьма широкие, в том числе поддерживается и пакетное преобразование), создание слайдшоу и многое другое.



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