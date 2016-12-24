COMODO Internet Security 10

Вышла новая версия бесплатного антивируса COMODO Internet Security.



В этой версии:



Новое оформление интерфейса программы. Точнее, изменилась базовая тема оформления (добавлено 2-е новых: Arcadia и Lycia). Также можно пользоваться и классической темой оформления, если нужен старый интерфейс;

Добавлена новая функция «Безопасный шоппинг», которая нужна для защиты интернет-платежей при покупках в онлайн-магазинах или работе с онлайн-банками. Безопасность платежей обеспечивается за счет защищенной виртуальной среды. Вообще, разработчики рекомендуют использовать эту виртуальную среду не только для платежей, но и для запуска в ней любых других приложений, которые нужно обезопасить (то есть, в виртуальной среде можно запустить не только браузер, но и любую другую программу);

На главный экран добавлена функция «Разблокировать приложения», которая служит для быстрой разблокировки программ, которые были заблокированы COMODO Internet Security;

Изменена система записи информации о файлах. Раньше информация записывалась в ADS, а теперь в собственную базу данных. Это позволяет избежать конфликтов и работает быстрее;

Улучшена обработка правил функцией Sandbox (песочница);

Предприняты различные небольшие улучшения и исправлены сотни ошибок, включая BSOD и критические сбои.

Несколько улучшений для расширенных редакций программы: проверка SSL-сертификатов в реальном времени (версия Essentials), объединение фаервола с сервисом GeekBuddy (версия Advanced) и облачное хранилище на 50 Гб от Acronis Backup (версия Complete).

COMODO Internet Security — это чуть ли не единственный бесплатный полнофункциональный пакет антивирусных программ. Не смотря на полную бесплатность, программа предоставляет полный функционал, схожий с платными аналогами конкурентов, а, в некоторых случаях, даже превосходит (речь о мощной системе настроек). В состав программы входит антивирус, фаервол, проактивная защита, песочница и рейтинг файлов, что в купе позволяет уберечься от вирусов, хакерских атак, троянов, шпионов, руткитов и даже еще неведомых угроз. Также в состав программы включен веб-браузер COMODO Dragon (браузер на основе Chromium с повышенной безопасностью и приватностью). COMODO Internet Security включает множество самых разнообразных режимов работы, массу всевозможных настроек и при этом вполне понятен и удобен. Программа считается весьма достойным решением для защиты компьютера и, по мнению пользователей и экспертов, не уступает платным антивирусным решениям.



Важно отметить очень мощную систему настроек всех компонентов программы, благодаря которой можно очень тонко настроить поведение всех компонентов. Конечно, в полной мере этим преимуществом смогут воспользоваться только опытные пользователи. Новички могут пользоваться предустановленными правилами.



Кроме полной версии, отдельно, распространяются антивирус (COMODO Antivirus) и фаервол (COMODO Firewall), однако размер их дистрибутивов полностью идентичен размеру полного пакета. Пользователю нуждающемуся только в антивирусе или фаерволе требуется просто отключить ненужные компоненты в ходе установки программы.



| Скачать COMODO Internet Security (32-бит) (107 Мб, Бесплатно)

| Скачать COMODO Internet Security (64-бит) (127 Мб, Бесплатно)







