           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
FastStone Image Viewer 6.1
COMODO Internet Security 10
Bandizip 5.1.7
HWiNFO 5.42
AIMP 4.12 (1877)
LibreOffice 5.2.4
Яндекс.Строка 1.8.21 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

Bandizip 5.1.7

Bandizip 5.1.7 24.12.16

Выпущена обновленная версия архиватора Bandizip.

В этой версии повышена стабильность работы программы, исправлен сбой при открытии некоторых архивов в формате CAB и устранены некоторые мелкие ошибки.

Bandizip — простой архиватор с поддержкой ряда популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых для такого типа программ функций и не претендует на что-то большее. Этот архиватор является несложным инструментов для распаковки существующих архивов и создания новых.

Этот архиватор умеет распаковывать большинство популярных типов архивов (около 40-ка расширений), в том числе и самые востребованные: ZIP, RAR, 7Z и TAR. Кроме извлечения файлов, Bandizip умеет и создавать архивы с расширениями ZIP, ZIPX, EXE, TAR, TGZ, LZH, ISO и 7Z. При этом имеется несколько полезных настроек: размер тома, уровень сжатия, защита архива паролем.

У Bandizip простой и доступный интерфейс с которым приятно работать. Конечно же основные функции программы могут быть интегрированы в контекстное меню Windows, для быстрых операций с файлами.

| Скачать Bandizip (4.7 Мб, Бесплатно)


Скриншот Bandizip 1 Скриншот Bandizip 1


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 49.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 16.9
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.