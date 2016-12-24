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AIMP 4.12 (1877)
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24.12.16
Вышла новая версия аудиоплеера AIMP.
В этой версии предприняты следующие изменения:
- Теперь AIMP не требует прав администратора для установки дополнений и настройки ассоциации форматов файлов;
- Упрощена установка дополнений в виде файлах в форматах aimppack и zip;
- Функция конвертирование файлов в аудиоконвертере больше не блокирует настройку выключения компьютера;
- В аудиоконвертер добавлена преднастройка для fdkaac-кодировщика;
- Ускорено добавление файлов в плеер;
- Теперь в плейлисте алгоритм генерации имен файлов учитывает исполнителя и название альбома.
AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.
Интерфейс программы, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.
AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера. Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио конвертер для удобного конвертирования аудиоформатов между собой.
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