AIMP 4.12 (1877)

Вышла новая версия аудиоплеера AIMP.



В этой версии предприняты следующие изменения:



Теперь AIMP не требует прав администратора для установки дополнений и настройки ассоциации форматов файлов;

Упрощена установка дополнений в виде файлах в форматах aimppack и zip;

Функция конвертирование файлов в аудиоконвертере больше не блокирует настройку выключения компьютера;

В аудиоконвертер добавлена преднастройка для fdkaac-кодировщика;

Ускорено добавление файлов в плеер;

Теперь в плейлисте алгоритм генерации имен файлов учитывает исполнителя и название альбома.

AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.



Интерфейс программы, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.



AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера. Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио конвертер для удобного конвертирования аудиоформатов между собой.



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