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Яндекс.Строка 1.8.21

Яндекс.Строка 1.8.21 22.12.16

Яндекс.Строка — это новая программа от компании Яндекс, которая предлагает единый поиск по локальным ресурсам компьютера и интернету. Можно искать текстом, а можно и голосом.

Программа интегрируется в операционную систему Windows и заменяет собой стандартную функцию поиска панели задач. Поиск через Яндекс.Строку дает широкие и рассортированные результаты по типу найденного содержания на компьютере пользователя, а также в интернете.

Интересной особенностью является возможность осуществлять поисковый запрос голосом (конечно, при наличии микрофона). Это может быть очень удобно.

У программы простой интерфейс, который состоит из поисковой строки, окна с результатами поиска, трендовых поисковых запросов и окна с набором ссылок на сервисы разработчика. Сама поисковая строка может быть постоянной или выплывающей по клику. Также ее можно поместить около кнопки «Пуск» или с другой стороны — около трея.

| Скачать Яндекс.Строка (8.5 Мб, Бесплатно)


Яндекс.Строка Яндекс.Строка Яндекс.Строка


Комментарии 3

ninja
Комментариев: 4 		22/12/16 в 13:45
Почему-то ничего не ищет, пустые результаты поиска. Просто белое поле.


sitt
Комментариев: 91 		23/12/16 в 01:18
может ты картавишь ? шутка))


Webmaster
Комментариев: 392 		23/12/16 в 02:29
ninja

Странно. А какая операционная система? Поиск текстовый?



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