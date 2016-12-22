           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
FastStone Image Viewer 6.1
COMODO Internet Security 10
Bandizip 5.1.7
HWiNFO 5.42
AIMP 4.12 (1877)
LibreOffice 5.2.4
Яндекс.Строка 1.8.21 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

IsoBuster 3.9

IsoBuster 3.9 22.12.16

Вышла новая версия программы IsoBuster, которая служит для восстановления утраченных файлов.

Это очень крупное и важное обновление с огромным списком изменений. Ниже указаны лишь самые важные изменения и нововведения:

  • Добавлена возможность определять собственные правила/сигнатуры для поиска утраченных файлов/директорий. Это довольно мощная и сложная настройка, которая, однако, может дать очень хороший результат;
  • Добавлена полная поддержка сжатых системных файлов на NTFS-дисках. Эта функция отличается от существовавшей ранее поддержки лучшей совместимостью, за счет новой системе сжатия дисков в Windows 10;
  • Добавлена возможность создания полных копий жесткого диска или раздела напрямую на другой жестки диск или раздел (а не в файл). В сочетании с функциями управления образами, можно даже отследить все плохие или нечитаемые секторы диска. В общем, эта функция позволяет пытаться восстановить поврежденный жесткий диск на другой жесткий диск, сделав его копию;
  • Предпринято огромное множество разнообразных улучшений. Это и поддержка новых типов файлов, и набор улучшений в интерфейсе для доступа к некоторым функциям, и улучшенная совместимость, и повышенное качество восстановления, и многое другое.

IsoBuster — это программа для восстановления информации на практически любых носителях. Поддерживаются оптические диски, жесткие диски, разнообразные флэшки, карты памяти и дискеты. Программа может помочь восстановить информацию утраченную в следствии повреждения носителя (даже физического) или простого удаления файлов. IsoBuster работает напрямую с файловой системой, благодаря чему процент восстановления достаточно велик. Программа может восстановить информацию на оптических дисках (CD, DVD, Blu-ray), USB-флэшках, разнообразных картах памяти (SD, SSD, MMC…), дискетах (Jaz, Zip, Floppy), и даже жестких дисках.

| Скачать IsoBuster (4.6 Мб, Пробная версия)


IsoBuster IsoBuster


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 49.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 16.9
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.