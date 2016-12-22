IsoBuster 3.9

Вышла новая версия программы IsoBuster, которая служит для восстановления утраченных файлов.



Это очень крупное и важное обновление с огромным списком изменений. Ниже указаны лишь самые важные изменения и нововведения:



Добавлена возможность определять собственные правила/сигнатуры для поиска утраченных файлов/директорий. Это довольно мощная и сложная настройка, которая, однако, может дать очень хороший результат;

Добавлена полная поддержка сжатых системных файлов на NTFS-дисках. Эта функция отличается от существовавшей ранее поддержки лучшей совместимостью, за счет новой системе сжатия дисков в Windows 10;

Добавлена возможность создания полных копий жесткого диска или раздела напрямую на другой жестки диск или раздел (а не в файл). В сочетании с функциями управления образами, можно даже отследить все плохие или нечитаемые секторы диска. В общем, эта функция позволяет пытаться восстановить поврежденный жесткий диск на другой жесткий диск, сделав его копию;

Предпринято огромное множество разнообразных улучшений. Это и поддержка новых типов файлов, и набор улучшений в интерфейсе для доступа к некоторым функциям, и улучшенная совместимость, и повышенное качество восстановления, и многое другое.

IsoBuster — это программа для восстановления информации на практически любых носителях. Поддерживаются оптические диски, жесткие диски, разнообразные флэшки, карты памяти и дискеты. Программа может помочь восстановить информацию утраченную в следствии повреждения носителя (даже физического) или простого удаления файлов. IsoBuster работает напрямую с файловой системой, благодаря чему процент восстановления достаточно велик. Программа может восстановить информацию на оптических дисках (CD, DVD, Blu-ray), USB-флэшках, разнообразных картах памяти (SD, SSD, MMC…), дискетах (Jaz, Zip, Floppy), и даже жестких дисках.



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