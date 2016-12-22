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foobar2000 1.3.14

foobar2000 1.3.14 22.12.16

Выпущена новая версия популярного аудиоплеера foobar2000.

Изменения в этой версии:

  • Исправлена ошибка с конвертированием в мультитрековый файл с использованием кодека Opus;
  • Исправлена ошибка с обработкой поисковых запросов простым текстом к библиотеке и плейлисту;
  • Предпринят ряд мелких улучшений интерфейса для лучшего отображения на экранах с высоким DPI;
  • Обновлен компонент работы с файловыми операциями (более умная функция удаления файлов с расширенными настройками);
  • Обновлен WavPack до веррси 5.0;
  • Обновлен FFmpeg до версии 3.2.2.

foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн. Каждый пользователь сам выбирает, что ему нужно и создает собственный плеер. Программа поддерживает все популярные аудиоформаты: MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA и некоторые менее популярные.

К чести программы можно сказать, что она непритязательна к ресурсам компьютера и рассчитана на довольно таки слабые машины. Что касается интерфейса, то в базовой поставке присутствует самый минимум, но при желании можно довольно здорово накрутить внешний вид программы за счет дополнительных компонентов. В итоге: весьма приличное звучание, масса деловых настроек, мощная система плагинов для расширения функциональности, регулярные обновления и т. д.

foobar2000, в первую очередь, адресован тем пользователям, кто хочет осуществить настройку аудиоплеера самостоятельно. Для тех, кому лень возиться, лучше будет скачать AIMP или Winyl.

| Скачать foobar2000 (3.7 Мб, Бесплатно)


foobar2000 foobar2000 foobar2000


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