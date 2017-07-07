SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
OPERA
Все категорииАнтивирусы

COMODO Internet Security

10.0.1.6254

Едва ли не единственный бесплатный антивирусный комплекс

Скачать COMODO Internet Security

COMODO Internet Security — это чуть ли не единственный бесплатный полнофункциональный пакет антивирусных программ. Не смотря на полную бесплатность, программа предоставляет полный функционал, схожий с платными аналогами конкурентов. В состав программы входит антивирус, фаервол, проактивная защита и песочница, что в купе позволяет уберечься от вирусов, хакерских атак, троянов, шпионов, руткитов и даже еще неизвестных угроз. Также в состав программы включен веб-браузер Comodo Dragon (браузер на основе Chromium с повышенной безопасностью и приватностью). COMODO Internet Security включает множество самых разнообразных режимов работы, массу всевозможных настроек и при этом вполне понятен и удобен. Программа считается весьма достойным решением для защиты компьютера и, по мнению пользователей и экспертов, не уступает платным антивирусным решениям.

Также, кроме полной версии, отдельно, распространяются антивирус (COMODO Antivirus) и фаервол (COMODO Firewall), однако размер их дистрибутивов полностью идентичен размеру полной версии COMODO Internet Security. Пользователю нуждающемуся только в антивирусе или фаерволе требуется просто отключить ненужные компоненты в ходе установки программы.

На SLO.ru предлагается скачать COMODO Internet Security бесплатно и по прямой ссылке. Знайте это!

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена дополнительная запись в адреса обновлений для Windows 7. Кроме HTTPS-адреса теперь есть HTTP-ссылка для download.comodo.com.
  • Обновлена утилита Recognizer до версии 1.6.2.27.
  • Исправлена несовместимость с обновлением от Microsoft Update KB4022716 (15063.447).
  • Исправлено появление множества записей, связаных с cmdagent в разделе ошибок в событиях Windows.
  • Исправлена неправильная запись в столбце «Заблокировано», в приложении разблокировки.
Скриншот COMODO Internet Security 1 Скриншот COMODO Internet Security 2 Скриншот COMODO Internet Security 3 Скриншот COMODO Internet Security 4 Скриншот COMODO Internet Security 5 Скриншот COMODO Internet Security 6 Скриншот COMODO Internet Security 7 Скриншот COMODO Internet Security 8
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
Отзывы о COMODO Internet Security

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Антивирус Касперского

Самый популярный антивирусный комплекс

avast!

Популярный антивирус с бесплатной версией

ESET Smart Security

Популярный антивирусный комплекс

Dr.Web CureIt!

Бесплатный антивирусный сканер

Avira

Популярный антивирус

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Adobe Flash Player

Skype

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский