ESET — одна из самых известных компаний производителей антивирусных программ. NOD32 Antivirus, ESET Smart Security и ESET Smart Security Premium —линейка антивирусов для домашних и офисных компьютеров. Эти антивирусы давно существуют и cчитается одним из самых надежных инструментов для защиты компьютера от вирусов и превосходит по популярности большинство конкурирующих программ.

Данный антивирусный пакет способен уберечь от полного спектра угроз безопасности персонального компьютера и успешно борется с разного рода вредоносными программами. Программы позволяют обнаружить и удалить вирусы самых различных типов, предупредить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, успешно блокирует рекламу, спам и многое другое. Также в программе есть ряд инструментов, направленных на борьбу со специфическими угрозами: безопасные онлайн-платежи, защита веб-камеры, защита роутера, родительский контроль и многое другое.

Программа распространяется в 3-х версиях. Версия ESET NOD32 Antivirus защищает от вирусов, троянских программ, червей, рекламы, шпионских программ, фишинг-атак и руткитов. Версия ESET Internet Security рассчитана на предоставление полной защиты и, вдобавок к базовой версии, включает еще и фаервол, защиту от спама и родительский контроль. Версия ESSET Smart Scurity Premium включает также инструмент для хранения паролей функцию шифрования.