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ESET Internet Security

19.2.10.0

Очень популярный антивирусный комплекс

Пробная версия Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

ESET — одна из самых известных компаний производителей антивирусных программ. NOD32 Antivirus, ESET Smart Security и ESET Smart Security Premium —линейка антивирусов для домашних и офисных компьютеров. Эти антивирусы давно существуют и cчитается одним из самых надежных инструментов для защиты компьютера от вирусов и превосходит по популярности большинство конкурирующих программ.

Данный антивирусный пакет способен уберечь от полного спектра угроз безопасности персонального компьютера и успешно борется с разного рода вредоносными программами. Программы позволяют обнаружить и удалить вирусы самых различных типов, предупредить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, успешно блокирует рекламу, спам и многое другое. Также в программе есть ряд инструментов, направленных на борьбу со специфическими угрозами: безопасные онлайн-платежи, защита веб-камеры, защита роутера, родительский контроль и многое другое.

Программа распространяется в 3-х версиях. Версия ESET NOD32 Antivirus защищает от вирусов, троянских программ, червей, рекламы, шпионских программ, фишинг-атак и руткитов. Версия ESET Internet Security рассчитана на предоставление полной защиты и, вдобавок к базовой версии, включает еще и фаервол, защиту от спама и родительский контроль. Версия ESSET Smart Scurity Premium включает также инструмент для хранения паролей функцию шифрования.

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Что нового в последних версиях ESET Internet Security:

Что нового в ESET 19 (19.0.11.0)

  • Полностью упразднена совместимость с 32-битными версиями Windows.
  • В планировщик добавлена ​​опция ежемесячного расписания.
  • Ведение журнала игрового режима.
  • Сканирование по требованию (добавлена ​​возможность изменения настройки из графического интерфейса).
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в ESET 17

  • Новая редакция — ESET Security Ultimate (планы подписки ESET HOME Security Essential, Premium и Ultimate).
  • Новая функция — встроенный сервис защищённого соединения (только в версии ESET Security Ultimate).
  • Новая функция — «Identity Protection» (только в версии ESET Security Ultimate).
  • Новая функция — «Browser Privacy & Security»: удаление метаданных, очистка истории браузеров, безопасный поиск и прочее.
  • Функция «Banking & Payment Protection» переименована в «Safe Banking & Browsing».
  • В расширенные настройки установки добавлена настройка защиты буфера обмена для функции «Safe Banking and Browsing».
  • Удалены перенаправления для функции «Banking & Payment Protection».
  • В редактор правил фаервола добавлена поддержка перетаскивания заголовков.
  • Добавлены дополнительные опции настройки в диалоге настройки правил фаервола.
  • Прочие изменения и исправления ошибок.

В 16.0.24.0 исправлены ошибки.

  • Добавлена поддержка технологии Intel Threat Detection Technology (Intel TDT). Это набор технологий, позволяющий выявить потенциальные угрозы безопасности и обнаружить аномальную аппаратную активность.
  • Добавлена поддержка темного режима интерфейса.
  • Обновлено оформление интерфейса.
  • Функция Secure Data:добавлена поддержка флешек с файловой системой ExFat и улучшена совместимость с темных режимом интерфейса.
  • Теперь режим защиты платежных операций включен по умолчанию во всех браузерах.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Почитайте новость: ESET 14 — ежегодное обновление популярного антивируса

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о ESET Internet Security

При активации выдал ошибку Act. 0
И ни как не исправляется.

Автор: Федор07.01.2024

Требует новую операционную систему, что не есть хорошо.
У меня старая операционная система, которая меня устраивает.
Желательно выложить старую версию антивируса 15.
С уважением.

Автор: Андрей14.12.2022

Антивирус отличный, молодцы! Нет переключения на темную тему -сделайте обязательно. Сделайте несколько темных тем. В новой версии зависает антивирус, когда делаешь сканирование дисков - может зависнуть на минуту или на три минуты.

Автор: Чиж30.08.2022

Постоянно просит обновить саму программу. Для чего это надо непонятно. А если мне этого вообще не надо? И последние версии тупые и по весу большие - напихали в них всякой ерунды...

Автор: Юрий30.06.2022

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