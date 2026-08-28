ESET — одна из самых известных компаний производителей антивирусных программ. NOD32 Antivirus, ESET Smart Security и ESET Smart Security Premium —линейка антивирусов для домашних и офисных компьютеров. Эти антивирусы давно существуют и cчитается одним из самых надежных инструментов для защиты компьютера от вирусов и превосходит по популярности большинство конкурирующих программ.
Данный антивирусный пакет способен уберечь от полного спектра угроз безопасности персонального компьютера и успешно борется с разного рода вредоносными программами. Программы позволяют обнаружить и удалить вирусы самых различных типов, предупредить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, успешно блокирует рекламу, спам и многое другое. Также в программе есть ряд инструментов, направленных на борьбу со специфическими угрозами: безопасные онлайн-платежи, защита веб-камеры, защита роутера, родительский контроль и многое другое.
Программа распространяется в 3-х версиях. Версия ESET NOD32 Antivirus защищает от вирусов, троянских программ, червей, рекламы, шпионских программ, фишинг-атак и руткитов. Версия ESET Internet Security рассчитана на предоставление полной защиты и, вдобавок к базовой версии, включает еще и фаервол, защиту от спама и родительский контроль. Версия ESSET Smart Scurity Premium включает также инструмент для хранения паролей функцию шифрования.
Отзывы о ESET Internet Security
При активации выдал ошибку Act. 0
И ни как не исправляется.
Требует новую операционную систему, что не есть хорошо.
У меня старая операционная система, которая меня устраивает.
Желательно выложить старую версию антивируса 15.
С уважением.
Антивирус отличный, молодцы! Нет переключения на темную тему -сделайте обязательно. Сделайте несколько темных тем. В новой версии зависает антивирус, когда делаешь сканирование дисков - может зависнуть на минуту или на три минуты.
Постоянно просит обновить саму программу. Для чего это надо непонятно. А если мне этого вообще не надо? И последние версии тупые и по весу большие - напихали в них всякой ерунды...