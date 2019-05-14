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Comodo Dragon

74.0.3729.108

Скачать бесплатно браузер от компании COMODO

Скачать Comodo Dragon

Comodo Dragon — это браузер от компании Comodo, которая хорошо известна своими антивирусными решениями. Программа построена на базе проекта Chromium от компании Google, на котором основан популярнейший Google Chrome и множество прочих браузеров. В общем и целом, это тот же быстрый, простой и технологически продвинутый Google Chrome, но с набором изменений, ориентированных на повышение безопасности и конфиденциальности пользователя.

На самом деле, в браузере Comodo Dragon совсем немного отличий от Chromium. Самым заметным является сервис COMODO SucureDNS, который заменяет DNS провайдера пользователя на DNS от Comodo и служит для автоматического обнаружения и блокировки вредоносных сайтов. Также, теоретически, данный сервис может немного ускорить процесс загрузки сайтов, так как кэширует проходимые через него страницы и отдает их пользователю немного быстрее. Еще одним небольшим отличием является сервис Site Inspector, сканирующий сайты на наличие различных угроз.

Помимо прочего, этот браузер включает еще несколько мелочей, а также незначительно измененный интерфейс (в темных тонах) и немного переработанные настройки. Также необходимо отметить, что в нем нет сбора статистики и механизмов отслеживания конфиденциальной информации пользователя, которые присутствуют в Google Chrome.

В общем, по сути, это обычный Chromium с сервисами от Comodo и небольшими изменениями внутренних настроек для оптимизации некоторых процессов работы браузера. Рекомендуется скачать Comodo Dragon тем пользователям, которых устраивает функционал Chromium, но но желающие повысить безопасность и конфиденциальность.

Что нового в Comodo Dragon 74.0.3729.108:

  • Обновлен движок до Chromium 73.0.3683.75.
  • На страницу новой вкладки добавлены ссылки на популярные сайты.
Comodo Dragon Comodo Dragon Comodo Dragon
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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