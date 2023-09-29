FastStone Image Viewer 7.8 — заметное обновление популярного графического вьювера

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 7.8 — первое за год и достаточно крупное обновление, включающее массу небольших улучшений в самых разных функциях программы. И хотя в эту версию не включено никаких крупных нововведений, обилие улучшений заметно повышает общее качество программы.

Интерфейс FastStone Image Viewer

Что нового в FastStone Image Viewer 7.8