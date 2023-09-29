FastStone Image Viewer 7.8 — заметное обновление популярного графического вьювера

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.
FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).
FastStone Image Viewer 7.8 — первое за год и достаточно крупное обновление, включающее массу небольших улучшений в самых разных функциях программы. И хотя в эту версию не включено никаких крупных нововведений, обилие улучшений заметно повышает общее качество программы.
Что нового в FastStone Image Viewer 7.8
- На панель инструментов браузера миниатюр добавлена форма поиск по имени файла.
- Добавлена поддержка перетаскивания файлов из операционной системы в область просмотра изображений.
- В инструмент пакетного конвертирования добавлены новые настройки «Тени» и «Света» («Преобразовать выбранное» > «Дополнительно» > «Настройки изображения»).
- В получения изображений со сканера добавлены опции «Контраст» и «Гамма».
- Добавлены горячие клавиши для функции «Масштабирование изображений». «Ctrl+Shift+K» для «Авторазмер» и «Ctrl+Shift+L» для «Фиксированный масштаб».
- Добавлены новые варианты действий в настройку «Щелчок мышью».
- В настройки добавлены две новые кнопки для сохранения и загрузки настроек программы: «Загрузить из файла» и «Сохранить в файл».
- Добавлена поддержка формата AVIF.
- Добавлена возможность редактировать пресеты в инструменте изменения размера изображений.
- Предпринято множество улучшений в инструменте «Рисование». Добавление эмодзи и текста с эффектом. Добавлен выбор предустановленного цвета, расширен диапазон масштабирования от 1% до 5000%, расширено управление добавлением текста и прочее.
- Расширена поддержка формата PSD.
- Расширена функция подготовки обоев для Windows 11/10.
- Повышена скорость загрузки изображений Apple DNG RAW.
- Предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.