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FastStone Image Viewer 7.8 — заметное обновление популярного графического вьювера29.09.2023

FastStone Image Viewer 7.8 — заметное обновление популярного графического вьювера

Выпущена новая версия популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 7.8 — первое за год и достаточно крупное обновление, включающее массу небольших улучшений в самых разных функциях программы. И хотя в эту версию не включено никаких крупных нововведений, обилие улучшений заметно повышает общее качество программы.

Интерфейс FastStone Image Viewer
Интерфейс FastStone Image Viewer

Что нового в FastStone Image Viewer 7.8

  • На панель инструментов браузера миниатюр добавлена форма поиск по имени файла.
  • Добавлена поддержка перетаскивания файлов из операционной системы в область просмотра изображений.
  • В инструмент пакетного конвертирования добавлены новые настройки «Тени» и «Света» («Преобразовать выбранное» > «Дополнительно» > «Настройки изображения»).
  • В получения изображений со сканера добавлены опции «Контраст» и «Гамма».
  • Добавлены горячие клавиши для функции «Масштабирование изображений». «Ctrl+Shift+K» для «Авторазмер» и «Ctrl+Shift+L» для «Фиксированный масштаб».
  • Добавлены новые варианты действий в настройку «Щелчок мышью».
  • В настройки добавлены две новые кнопки для сохранения и загрузки настроек программы: «Загрузить из файла» и «Сохранить в файл».
  • Добавлена поддержка формата AVIF.
  • Добавлена возможность редактировать пресеты в инструменте изменения размера изображений.
  • Предпринято множество улучшений в инструменте «Рисование». Добавление эмодзи и текста с эффектом. Добавлен выбор предустановленного цвета, расширен диапазон масштабирования от 1% до 5000%, расширено управление добавлением текста и прочее.
  • Расширена поддержка формата PSD.
  • Расширена функция подготовки обоев для Windows 11/10.
  • Повышена скорость загрузки изображений Apple DNG RAW.
  • Предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.

Скачать FastStone Image Viewer 7.8

БесплатноРазмер: 6.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FastStone Image Viewer 7.8 (Portable)

БесплатноРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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