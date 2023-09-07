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Анонсировано крупное обновление Google Chrome к 15-летию браузера07.09.2023

Анонсировано крупное обновление Google Chrome к 15-летию браузера

Ближайшие недели Google Chrome получит крупное обновление, приуроченное к 15-летию браузера. Об этом написано в официальном блоге разработчика.

Google обещает целый набор заметных функциональных улучшений, которые призваны освежить браузер и расширить его функциональность. Это обновление предложит доработанную персонализацию браузера в стиле концепции дизайна Material You и обновленные темы оформления (в том числе и базовая), улучшенный магазин расширений, новые функции поиска через боковую панель, а также обновление базы данных вредоносных сайтов в реальном времени.

Как обычно, нововведения появятся не сразу — они будут включаться путем постепенного развертывания, как это заведено у Google.

Обновление оформления и функций персонализации

Обновлено оформление и функция изменения внешнего вида браузера. Новые темы, цветовые палитры и значки, соответствующие новой концепции дизайна Material You от Google. Это касается и базовой темы оформления.

Расширено главное меню браузера, которое будет включать больше пунктов для более быстрого доступа к расширениям, переводчику, диспетчеру паролей и т. д.

Кроме того, отмечается улучшенная интеграция с операционными системами для более надежного соответствия системным настройкам, таким, как темный и светлый режимы интерфейса.

Обновленная персонализация браузера
Обновленная персонализация браузера

Обновленный магазин расширений

Обновленный и значительно улучшенный репозиторий расширений Google Chrome, который также соответствует стилю Material You и имеет свежий и более современный интерфейс (текущий явно сильно устарел). Обновленный магазин предлагает новые категории — «Расширения на базе искусственного интеллекта» и «Выбор редакторов Chrome». Отмечается усовершенствование механизма рекомендаций, которые станут более персонализированы. Предварительную версию можно попробовать уже сейчас.

Важно отметить расширение проверки безопасности расширений. Разработчики обещают улучшить определение недавно распубликованных, вредоносных и расширений, не соответствующих правилам магазина.

Обновленный магазин расширений
Обновленный магазин расширений

Новые функции поиска на боковой панели

Новые возможности для быстрого доступа к сопутствующей информации и поиску параллельно просмотру сайта. Боковая панель включает новые функции и позволяет воспользоваться похожими поисковыми запросами, узнать больше о просматриваемой странице и начать новый поиск. Эта функция уже доступна части пользователей.

Новые функции поиска на боковой панели
Новые функции поиска на боковой панели

Обновление базы безопасного просмотра в реальном времени

Безопасный просмотр автоматически защищает пользователя, сигнализируя об опасных сайтах и файлах. Раньше он проверял каждое посещение сайта по локальной базе, обновляемой каждые 30—60 минут. Так как фишинговые сайты стали более изощренными и меняют свой адрес каждые 10 минут, что затрудняет своевременную блокировку, то старый подход уже неэффективен.

С этим обновлением разработчики модернизируют функцию безопасного просмотра, которая теперь будет работать в реальном времени. Это позволит сократить время между выявлением и предотвращением угроз.

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