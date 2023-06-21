GPU-Z 2.54.0 — обновление инструмента для анализа и мониторинга видеокарты

Новая версия, нечасто обновляющегося, популярнейшего инструмента для анализа и мониторинга видеокарты.
GPU-Z — простой инструмент, дающий полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Считается уважаемым и заслуживающим доверие инструментом, который используется везде — от домашних компьютеров, до лабораторий тестеров. Программа поддерживает практически все видеочипы производства NVIDIA, AMD и Intel. Имеет очень простой и наглядный интерфейс, схожий со знаменитым CPU-Z.
Как обычно, новая версия включает поддержку новейших видеокарт, улучшает работу с различными датчиками и исправляет ошибки.
Что нового в GPU-Z 2.54.0
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 (GA104-B), RTX 3050 Mobile 4 GB, RTX 3050 Mobile 6 GB (GA107-B), L40-2Q, L4, RTX A500 Mobile, RTX 2000 Ada Mobile, RTX 4000 SFF Ada, RTX 5000 Ada mobile.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600, Pro W7800, W7900, E8860, Ryzen Phoenix Radeon 700M, Ryzen Z1 Extreme.
- Добавлена поддержка Intel Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, дополнительные Raptor Lake iGPU.
- Добавлена поддержка определения производителя SPARKLE Computer.
- В XML добавлены поля «Transistors» (количество транзисторов) and «Release Date» (дата выпуска).
- Добавлена информация с датчика определения пропускной способности (скорость чтения/записи) VRAM на Intel Arc.
- Улучшено определение кодека Advanced > DXVA (AV1 и прочие).
- Теперь язык всплывающих подсказок определяется настройкой вошедшего в систему пользователя, а не системной.
- Исправлено несколько ошибок.