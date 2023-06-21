GPU-Z 2.54.0 — обновление инструмента для анализа и мониторинга видеокарты

Новая версия, нечасто обновляющегося, популярнейшего инструмента для анализа и мониторинга видеокарты.

GPU-Z — простой инструмент, дающий полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Считается уважаемым и заслуживающим доверие инструментом, который используется везде — от домашних компьютеров, до лабораторий тестеров. Программа поддерживает практически все видеочипы производства NVIDIA, AMD и Intel. Имеет очень простой и наглядный интерфейс, схожий со знаменитым CPU-Z.

Как обычно, новая версия включает поддержку новейших видеокарт, улучшает работу с различными датчиками и исправляет ошибки.

Интерфейс GPU-Z 2.54.0

Что нового в GPU-Z 2.54.0