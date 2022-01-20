Opera 83 — новая версия с автоматическим откреплением окошка с видео

Выпущена Opera 83 — новая версия популярного браузера.

Это небольшое обновление включает пару функциональных улучшений — автоматическое открепление окошка с видео и новые возможности оформления скриншотов, а также исправляет обнаруженные в программе ошибки.

Обновлена популярная функция выноса окошка с видеоплеером за пределы окна браузера. Теперь при переходе с вкладки, воспроизводящей видео на любую другую, плеер открепляется автоматически. Если пользователь возвращается на вкладку с видео, то окошко с плеером исчезает. Новая функция настраивается — автоматическое открепление можно отключить.

Оформление мема в Opera 83

Вторым небольшим нововведением Opera 83 является расширение возможностей оформления изображений в инструменте создания скриншотов. Вдобавок ко всяким стрелочкам и стикерам туда включена рамка «Мем», которая часто используется в интернете для оформления мемов и снабжения их подписью.

Прочие изменения являются внутренними оптимизациями и исправлениями ошибок. А Chromium обновлен до версии 97.0.4692.71.