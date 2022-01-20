Opera Crypto Browser — новый браузер для мира криптовалют и блокчейна

Компания Opera Software выпустила первую тестовую версию Opera Crypto Browser — своего нового браузера, ориентированного на энтузиастов Web3. Все желающие могут скачать Opera Crypto Browser для Windows и Android.
Разработчики позиционируют новинку как браузер поколения блокчейна и инициативы Web3. Это когда кругом крипотовалюта, блокчейн-технологии, NFT и децентрализация сервисов. Новый браузер призван упростить жизнь пользователя в интернете будущего, дать необходимую информацию и упростить повседневные рабочие процессы. Для этих целей обещан ряд полезных функций и криптокошелек.
Особенности Opera Crypto Browser
- Crypto Corner — закрепленная вкладка браузера с курсом популярных коинов, новостями блокчейн-технологий (со сторонних ресурсов) и прочими сопутствующими материалами, типа календаря отраслевых событий и всяких образовательных материалов. Собственно, это и есть обещанный набор полезных функций. Это, конечно, должно быть полезно, но на важную функциональную особенность явно не тянет.
- Криптокошелек — вторая важная особенность новинки. Позволяет покупать, переводить и обменивать криптовалюту. Разработчики отмечают защиту буфера-обмена, что препятствует возможной подмене информации (к примеру, адреса отправки перевода).
- Поддержка DApps из браузера (приложения, построенные на основе децентрализованной сети).
- Собственный скин оформления и обои. Можно увидеть на скриншоте выше.
Opera Crypto Browser — это практически базовая версия браузера Opera с собственным оформлением, криптокошельком (в виде встроенного расширения), лентой новостей из мира блокчейна и начальной поддержкой DApp. Это скорее не новый браузер, а специальная редакция обычной Оперы, рассчитанная на тех, кто следит за индустрией. Примерно так же, как и с Opera GX, которая также повторяет функционал базовой версии и включает несколько тематических функций.
Браузер может понравиться пользователям, желающим поближе познакомиться с миром блокчейна и криптовалют. Вряд ли опытный криптотрейдер и уж тем более специалист по блокчейну клюнет на ленту новостей и симпатичный скин браузера. Впрочем, пользователям обычной Оперы, которые интересуются темой, новинка может понравиться.
Важно уточнить, что это только первая тестовая версия и к релизу разработчики обещают включить в браузер новые особенности.