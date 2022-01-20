Opera Crypto Browser — новый браузер для мира криптовалют и блокчейна

Компания Opera Software выпустила первую тестовую версию Opera Crypto Browser — своего нового браузера, ориентированного на энтузиастов Web3. Все желающие могут скачать Opera Crypto Browser для Windows и Android.

Разработчики позиционируют новинку как браузер поколения блокчейна и инициативы Web3. Это когда кругом крипотовалюта, блокчейн-технологии, NFT и децентрализация сервисов. Новый браузер призван упростить жизнь пользователя в интернете будущего, дать необходимую информацию и упростить повседневные рабочие процессы. Для этих целей обещан ряд полезных функций и криптокошелек.

Интерфейс Opera Crypto Browser

Особенности Opera Crypto Browser

Crypto Corner — закрепленная вкладка браузера с курсом популярных коинов, новостями блокчейн-технологий (со сторонних ресурсов) и прочими сопутствующими материалами, типа календаря отраслевых событий и всяких образовательных материалов. Собственно, это и есть обещанный набор полезных функций. Это, конечно, должно быть полезно, но на важную функциональную особенность явно не тянет.

— закрепленная вкладка браузера с курсом популярных коинов, новостями блокчейн-технологий (со сторонних ресурсов) и прочими сопутствующими материалами, типа календаря отраслевых событий и всяких образовательных материалов. Собственно, это и есть обещанный набор полезных функций. Это, конечно, должно быть полезно, но на важную функциональную особенность явно не тянет. Криптокошелек — вторая важная особенность новинки. Позволяет покупать, переводить и обменивать криптовалюту. Разработчики отмечают защиту буфера-обмена, что препятствует возможной подмене информации (к примеру, адреса отправки перевода).

— вторая важная особенность новинки. Позволяет покупать, переводить и обменивать криптовалюту. Разработчики отмечают защиту буфера-обмена, что препятствует возможной подмене информации (к примеру, адреса отправки перевода). Поддержка DApps из браузера (приложения, построенные на основе децентрализованной сети).

из браузера (приложения, построенные на основе децентрализованной сети). Собственный скин оформления и обои. Можно увидеть на скриншоте выше.

Opera Crypto Browser — это практически базовая версия браузера Opera с собственным оформлением, криптокошельком (в виде встроенного расширения), лентой новостей из мира блокчейна и начальной поддержкой DApp. Это скорее не новый браузер, а специальная редакция обычной Оперы, рассчитанная на тех, кто следит за индустрией. Примерно так же, как и с Opera GX, которая также повторяет функционал базовой версии и включает несколько тематических функций.

Браузер может понравиться пользователям, желающим поближе познакомиться с миром блокчейна и криптовалют. Вряд ли опытный криптотрейдер и уж тем более специалист по блокчейну клюнет на ленту новостей и симпатичный скин браузера. Впрочем, пользователям обычной Оперы, которые интересуются темой, новинка может понравиться.

Важно уточнить, что это только первая тестовая версия и к релизу разработчики обещают включить в браузер новые особенности.