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Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео12.02.2020

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Выпущена очередная версия Vivaldi — известного альтернативного браузера с широчайшим набором настроек и дополнительных функций.

В Vivaldi 2.11 появилась нормальная реализация функции выноса видео «Картинка в картинке». Дело в том, что возможность открепления окошка с видео и его размещение в произвольном месте экрана была и раньше, однако многие пользователи даже не подозревали о ее существовании. Если раньше доступ к функции осуществлялся через контекстное меню двойного правого клика мыши и был неочевиден, то теперь появилась традиционная для этой функции кнопка, располагающаяся поверх окна с плеером. Одним словом, теперь функция выноса видео за пределы окна браузера работает так же, как в Firefox, Opera и других браузерах.

Новая кнопка выноса видео в Vivaldi 2.11
Новая кнопка выноса видео в Vivaldi 2.11

В Vivaldi 2.11 клавиша «F6» отвечает за смену фокусировки клавиатуры на определенных элементах браузера. «F6» (или «F6 + Shift» для обратного перехода) позволяет переключать фокус между панелью вкладок, адресной строкой, боковой панелью и самой страницей. Это удобно при управлении браузером с помощью клавиатуры и позволяет быстрее переключаться между элементами.

Еще одной полезной мелочью является локализация установщика программы. Теперь установка будет происходить на родном (выбранном в системе) языке.

В списке изменений Vivaldi 2.11 также значится поддержка смены тем оформления в соответствии с настройкой темной/светлой тем операционной системы, однако эта особенность была реализована еще в прошлой версии браузера.

Скачать Vivaldi 2.11 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.11 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.11 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.11 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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