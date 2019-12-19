Vivaldi 2.10 — небольшое обновление альтернативного браузера

Выпущена очередная новая версия альтернативного браузера Vivaldi. Это совсем небольшое обновление, включающее несколько функциональных улучшений и исправляющее ошибки.

В этой версии предприняты изменения для решения проблемы с блокировкой браузера при доступе к некоторым сайтам. Они анализируют строку User-agent, которая сообщает основную информацию о браузере, и, видя Vivaldi, запрещают доступ, предлагая воспользоваться другим браузером. В этой версии разработчики исключили из User-Agent упоминание о Vivaldi и посещаемые сайты будут воспринимать его просто как Chromium. Как исключение, Vivaldi будет сообщать о себе ряду избранных сайтов: duckduckgo.com, ecosia.com, qwant.com, startpage.com и vivaldi.com/net.

Проблема может показаться надуманной и большинство пользователей никогда с ней не столкнется. Однако, отказ в доступе пользователям Vivaldi к веб-клиенту мегапопулярного сервиса WhatsApp (web.whatsapp.com), который мог происходить еще совсем недавно, уже достаточная причина для беспокойства. В последнее время такие случаи встречаются не так часто, а теперь и вовсе будут крайне редки.

Интерфейс Vivaldi 2.10

Еще одним изменением этой версии является поддержка системного расписания переключения тем оформления (дневная/ночная). И хотя в браузере давно присутствует достаточно мощная функция переключения между темами в определенное время, предлагаемый способ тоже будет полезен. К примеру, если пользователь стремиться наладить автоматическое переключение всех программ на ночной режим согласно единому системному расписанию. В общем, новую опцию можно найти в подразделе «Темы» настроек браузера.

В новой версии есть еще несколько мелких изменений, из которых нужно выделить новые настройки скрытия кнопок расширений на главной панели браузера, а также обновление Chromium до версии 79.0.3945.94.

P.S. Почтовый клиент, выпуск которого был запланирован на конец года и мог бы попасть в браузер вместе с этим обновлением, пока не готов и его можно ожидать только в следующем году вместе с Vivaldi 3.0.