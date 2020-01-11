Dopamine 2.0 — новая версия аудиоплеера с обновленным интерфейсом

Вышла финальная версия аудиоплеера Dopomine 2.0. Это крупное обновление, включающее три основных улучшения: обновленный интерфейс, функциональность умных плейлистов и просмотр медиатеки в режиме папок.

Dopamine — это простой и удобный аудиоплеер с оформлением интерфейса в стиле Windows 10. Главная его особенность — простота — он создан, чтобы быть доступным, и не содержит избыточного функционала. И верно, мощных аудиоплееров для каталогизации треков с широким набором дополнительных функций сейчас очень много (JRiver Media Center, MusicBee, MediaMonkey и многие другие), а вот простые плееры, ориентированные на широкую аудиторию, можно пересчитать по пальцам. Программа поддерживает большинство популярных аудиоформатов, сортировку, рейтинг, сопутствующие музыке материалы, онлайновые сервисы и ряд прочих мелочей. И да, полностью бесплатный и под GPL-лицензией.

Обновленный интерфейс аудиоплеера Dopamin 2.0

Обновление интерфейса в Dopamine 2.0 коснулось, главным образом, мелочей. Основной стиль оформления остался прежним — это все тот же Dopamine в стиле Windows 10. Изменения же коснулись шрифтов, немного цветовых схем и различных органов управления. К примеру, изменена структура главного меню, которая теперь имеет один уровень, что проще и не захламляет интерфейс дополнительными разделами, доступ к которым вынесен в выпадающее меню. Изменены или перенесены некоторые элементы: таймер перекочевал из левого угла в правый, а шкала регулировки звука теперь скрыта под соответствующим значком. На самом деле, таких изменений довольно много и описывать все нет никакого смысла — важно лишь сообщить, что все они направлены на упрощение доступа ко многим функциям плеера.

Среди прочего стоит отметить удаление обложки альбома из плейлиста, что позволило сократить расход ресурсов на загрузку массы изображений у пользователей с очень большими плейлистами. Также удален раздел «Частое», так как не пользовался популярностью.

Эквалайзер и один из режимов прослушивания музыки

В Dopamine 2.0 включена пара функциональных нововведений: умные плейлисты, позволяющие создавать списки воспроизведения на основе ряда условий, и обзор в режиме директорий для удобного просмотра содержимого медиатеки.

Новая версия также включает массу менее заметных улучшений. Например, добавлены новые опции, типа удаления файла с диска через контекстное меню воспроизводимого файла или сортировка по альбому, даже если ни один альбом не выбран. Включена поддержка формата AIFF. Также стоит отметить обновление многих локализаций (в том числе и русскоязычной) и исправление массы ошибок.