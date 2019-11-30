foobar2000 1.5 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление foobar2000 — знаменитого аудиоплеера, главной особенностью которого является модульная структура, позволяющая собрать необходимую пользователю функциональность из дополнительных модулей.

foobar2000 1.5 — это крупное обновление с рядом функциональных улучшений и массой различных оптимизаций. На протяжении тестирования, которое началось еще в июле месяце, было выпущено 20 бета-версий, а список изменений включает более 20-ти пунктов. В общем и целом, foobar2000 1.5 можно считать большой работой по полировке программы — изменения коснулись самых разных функций плеера. Самым заметным нововведением этой версии является обновленное окно свойств файла, которое теперь позволяет работать с обложками альбомов и данными ReplayGain.

Интерфейс foobar2000 1.5

Что нового в foobar2000 1.5: