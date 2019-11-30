foobar2000 1.5 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление foobar2000 — знаменитого аудиоплеера, главной особенностью которого является модульная структура, позволяющая собрать необходимую пользователю функциональность из дополнительных модулей.
foobar2000 1.5 — это крупное обновление с рядом функциональных улучшений и массой различных оптимизаций. На протяжении тестирования, которое началось еще в июле месяце, было выпущено 20 бета-версий, а список изменений включает более 20-ти пунктов. В общем и целом, foobar2000 1.5 можно считать большой работой по полировке программы — изменения коснулись самых разных функций плеера. Самым заметным нововведением этой версии является обновленное окно свойств файла, которое теперь позволяет работать с обложками альбомов и данными ReplayGain.
Что нового в foobar2000 1.5:
- Реализован новый и улучшенный интерфейс окна свойств файла. Теперь там присутствует возможность работы с обложками и ReplayGain (сканирование и изменение значения).
- Значительно улучшена производительность при работе с диалогом свойств выделенного (одновременная работа со свойствами нескольких файлов). Должно быть особо заметно при больших плейлистах.
- Различные запросы подтверждения действий пользователя (к примеру, при удалении файла) теперь имеют флажок «Do not ask again» (больше не спрашивать).
- Добавлена запись в лог ошибок сканирования медиатеки. Кнопка отображения ошибок доступна в настройках медиатеки.
- Добавлена новая настройка «Flushing playback queue on manual track change» (сброс очереди воспроизведения при ручной смене трека). По умолчанию включена.
- Теперь команда «Open containing folder» может работать с треками в архивах.
- Добавлена возможность сохранять значение last-modified (последнее изменение файла) при обновлении треков.
- Предприняты дополнительные меры для предотвращения повреждения файла конфигурации программы.
- Теперь FFmpeg 3.4.6 собран с помощью компилятора от Microsoft. Это позволило сократить размер исполняемого файла.
- Обновлен FLAC до версии 1.3.3.
- Реализовано чтение CD-образов CUE+BIN.
- Реализовано асинхронное перетаскивание объектов для сокращения задержки перетаскивания треков из foobar2000 в другую программу.
- Удалена поддержка транзакционной технологии работы с файловой системой. Эта особенность никак не использовалась и была бесполезна.
- Доработан интерфейс компонентов External Tags и Skip Track.
- Теперь операции с обложками (загрузка и изменение размера) происходят асинхронно. Это позволило избежать зависания интерфейса при обработке больших изображений.
- В конвертер добавлена возможность выбора кодера Opus для режимов –music / –speech.
- Теперь в конвертере используется новый компонент для управления списком. Теперь сохраняется измененный размер колонок.
- Улучшена отчетность о позиции воспроизведения при использовании пропуска тишины и подобных DSP-эффектов.
- Реализована возможность проверки обновлений компонентов, которые находятся в списке установленных, но размещены не на foobar2000.org.
- Включена поддержка Cuesheet, встроенных в MP3.
- Теперь MD5 отображается и у WavPack/DSD.