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Apple официально прекратила разработку iTunes, разделив его на 3 приложения04.06.2019

Apple официально прекратила разработку iTunes, разделив его на 3 приложения

Компания Apple на конференции WWDC 2019 официально объявила о прекращении разработки своего мультимедиа-центра. Последнюю неделю многие интернет-сми писали о скором закрытии iTunes, а теперь и сам разработчик сделал официальный анонс.

Смысл закрытия iTunes в упрощении софта. В Apple считают, что за 18 лет своего существования программа сильно разрослась и стала неудобна. Поэтому разработчики разделили iTunes на три отдельных приложения: для музыки, видео и подкастов. Оставшийся функционал, не затронутый новыми приложениями (к примеру, работа с самим устройством), компенсируется средствами операционной системы Mac OS. То есть, почти вся функциональность iTunes перенесена в несколько отдельных приложений, которые выглядят и функционируют примерно так же, как и соответствующие им функции в составе iTunes (судя по данным с презентации Apple).

Самое важное тут, это неясная ситуация с iTunes для операционной системы Windows. Очевидно, что Apple должны выпустить версии новых программ, заменяющих функционал iTunes для всех платформ, однако, никакой официальной информации пока не опубликовано, а в рамках конференции о Windows вообще никогда не говорят. К тому же, три новых приложения не покрывают всего функционала iTunes. В Mac OS для этого есть дополнительные инструменты, которых нет в Windows. Остаётся дожидаться скорого развития событий.

Как бы там ни было, а последнюю версию iTunes для Windows можно будет всегда скачать с сервера SLO.ru.

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