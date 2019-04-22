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Brave — браузер, призванный пересмотреть подход к рекламе 22.04.2019

Brave — браузер, призванный пересмотреть подход к рекламе

Сегодняшний гость рубрики «Познакомьтесь» — браузер Brave. За последние пару лет он стал довольно популярен в кругах опытных пользователей, однако, не так известен, как некоторые другие альтернативные браузеры, типа Vivaldi или Pale Moon. Его особенность заключается в специфичном отношении к рекламе.

Разработкой этого браузера занимается компания под руководством Брендана Эйха, деятельного человека, придумавшего JavaScript и стоявшего у истоков Mozilla. Они считают, что современная реклама портит интернет. Дело тут не в самой рекламе, а в подходе рекламных сетей к получению и обработке информации о пользователе — чуть ли не каждый крупный интернет-сервис всеми силами собирает максимум данных о пользователе, которые используются для подбора более релевантных рекламных объявлений. Разработчики нового браузера говорят, что современный пользователь давно превратился в товар для всевозможных рекламных сетей и это наносит ущерб конфиденциальности, удобству работы и производительности.

Интерфейс Brave
Интерфейс Brave

Brave имеет 3 основные особенности: набор функций для блокировки рекламы и трекеров, возможность платить любимым сайтам вознаграждение за их нелегкий труд и крайне спорная функциональность подмены рекламы на сайтах рекламой от самого Brave.

Декларируемая миссия проекта — создать новый способ оборота рекламы на основе блокчейна, где не будут ущемляться права и выгоды пользователей, вебмастеров и рекламодателей. Для этого разработана платформа BAT (основана на блокчейне Ethereum), частью которой и является браузер Brave. Разработчики предлагают вырезать всю рекламу в браузере, а взамен навставлять своей, за просмотр которой пользователь будет получать вознаграждение. Рекламодателям и вебмастерам обещаны более выгодные условия, чем в рекламных сетях.

И хотя вышеописанный функционал является ключевой особенностью новинки, большинство людей пользуется Brave просто как браузером с хорошим набором функций блокировки рекламы и механизмов отслеживания. Тем более, он работает быстрее многих конкурентов, благодаря все той же блокировке ненужного пользователю содержания.

Brave блокирует любую рекламу

Браузер осуществляет блокировку всего, что может идентифицировать пользователя и связано с рекламой: баннеры и рекламные объявления, механизмы отслеживания, куки-файлы, фингерпринтинг (идентификация пользователя по ряду параметров системы) и любой контент, загружаемый со сторонних ресурсов.

Статистика на странице новой вкладки
Статистика на странице новой вкладки

Конечно, доступна возможность настройки того, что именно будет блокироваться — в браузере есть отдельный раздел, посвященный блокировке рекламы, трекеров и прочих механизмов отслеживания, а стартовая страница наглядно информирует о заблокированном контенте в ходе работы. Кроме этого, браузер имеет меню для быстрого доступа к важным данным и настройкам блокировки, которое располагается в адресной строке.

Настройки Brave
Настройки Brave

Пользователь платит любимым сайтам

Разработчики Brave предлагают пользователям платить небольшое вознаграждение посещаемым сайтам. Встроенный криптокошелек позволяет автоматически отправлять небольшие вознаграждения посещаемым сайтам. К примеру, пользователь кладет на счёт несколько долларов и те распределяются между посещаемыми им сайтами. Также есть возможность перечислить вознаграждение конкретному сайту. Конечно, вебмастер проверяемого сайта должен предварительно зарегистрироваться в программе, иначе ничего не выйдет и никаких денег от пользователей он не получит.

Настройки вознаграждения сайтов
Настройки вознаграждения сайтов

Brave платит за просмотр рекламы

Реклама от самого Brave, за просмотр которой пользователи получают вознаграждение, — особенность, которая наделала массу шума сразу после ее анонса. В браузере есть специальный режим, в котором режется собственная реклама сайта, но отображается реклама от Brave. Смысл этой хитрой схемы заключается в распределении денег, вырученных таким способом: 55% получит сайт, 15% вернуться рекламодателю, 15% получит пользователь и оставшиеся 15% получает предприимчивый Брендан Эйх. Ну и, конечно же, разработчики подчеркивают, что планируют транслировать лишь хорошую и интересную пользователю рекламу, без сбора каких бы то ни было личных данных. Должно получиться примерно так: крутиться реклама, конфиденциальность пользователя не страдает, все получают деньги, интернет процветает.

Криптовалютный кошелек в Brave
Криптовалютный кошелек в Brave

Эта особенность не всем понравилась и была жёстко раскритикована в ряде технических СМИ и частью пользователей. Многим не ясен смысл такой хитрой схемы и они не хотят в ней участвовать. Также многие считают данный подход чуть ли не мошенническим и сравнивают поведение браузера с вирусами, некоторые из которых занимаются вставкой рекламы в контент чужого сайта.

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В остальном, это Chromium-браузер с современным и приятным интерфейсом и несколькими встроенными расширениями, что вполне удовлетворит функциональные потребности большинства пользователей.

Можно догадаться, что большинство людей использует Brave просто как браузер с мощной системой блокировки рекламы. Они не хотят знать ни о системе денежного поощрения сайтов, ни уж, тем более, о подмене рекламы, от которой так стремятся избавиться. К их радости, последние 2 особенности опциональны и не мешают повседневной работе — можно просто убрать соответствующую этим функциям кнопку с панели браузера и не заглядывать в настройки, игнорируя ненужные особенности. Тем не менее, не все сторонятся необычной функциональности и с большим энтузиазмом ожидают развития проекта.

Можно скачать Brave как для компьютера с операционными системами Windows и GNU/Linux, так и для мобильных устройств на Android. Мобильная версия включает все те же ключевые особенности, касающиеся блокировки рекламы, что и десктопные версии.

Скачать Brave для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 1.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Brave для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 1.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Brave для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 1.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Brave для Android

БесплатноРазмер: 1.2 МбОС: AndroidСтабильная версия

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