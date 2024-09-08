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QEMU

20240903

Скачать софт для аппаратной виртуализации и эмуляции

Open Source Windows Linux

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QEMU — известный софт для эмуляции и аппаратной виртуализации (KVM и Xen), который служит для создания виртуальных систем на компьютере пользователя. Позволяет эмулировать железо, на которое можно установить собственную операционную систему. Хорошо известный, открытый, кроссплатформенный проект.

QEMU в качестве эмулятора позволяет запускать операционные системы и прочий софт, написанный под одну систему на совершенно другой. Виртуализатор QEMU позволяет выполнять гостевой код на центральном процессоре. Виртуальные машины KVM и Xen работают с производительностью близкой к нативной. При использовании KVM позволяет виртуализировать архитектуры x86, PowerPC, Power (64-бит), S390, ARM (64-бит и 32-бит) и MIPS.

Важно отметить, что у QEMU отсутствует графический интерфейс. Все действия для создания и настройки виртуальной системы производятся с помощью командной строки. Это может быть непривычно и поначалу достаточно сложно для неопытных пользователей. Впрочем, у программы очень подробная документация и изучение команд не станет проблемой, а масса руководств доступных в интернете позволят быстро освоить начальный минимум. Также существует ряд интерфейсов для управления виртуальными машинами от сторонних разработчиков.

QEMU имеет открытые исходные коды и полностью бесплатен. Доступны версии для всех популярных настольных операционных систем, а также порты под прочие, в том числе под мобильную Android.

Что нового в QEMU 20240903:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 08.09.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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