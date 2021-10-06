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PPSSPP

1.12

Скачать отличный эмулятор PSP

Бесплатно Windows Linux Android iOS
Скачать PPSSPP

PPSSPP — самый популярный эмулятор портативной консоли Sony Playstation Portable для Windows, GNU/Linux, Android, iOS и массы прочих платформ. Позволяет играть в игры для этой консоли на компьютере и мобильном устройстве. Это свободный, постоянно развивающийся проект с открытым исходным кодом.

PPSSPP прекрасно эмулирует PSP — игры идут на полной скорости, не содержат визуальных ошибок и прочих вещей, которые могли бы помешать наслаждаться полноценным игровым процессом.

Любопытно, что разработчику удалось в кратчайшие сроки создать работающий эмулятор, способный запускать массу игр. На это ушел всего лишь год, когда, в случаях с другими консолями, разработчикам требуется гораздо больше времени. Последующие годы также не прошли напрасно, и эмулятор развивался семимильными шагами. На сегодняшний день, это самый точный эмулятор PSP, позволяющий комфортно играть в любые игры.

Интерфейс PPSSPP
Интерфейс PPSSPP
Игра Metal Slug XX
Игра Metal Slug XX
Настройки
Настройки

У эмулятора PPSSPP простой и удобный интерфейс, в котором не запутается даже начинающий пользователь. Кроме основных функций в программе присутствует ряд базовых настроек графики, звука, управления, а также расширенные, ориентированные на продвинутых пользователей и позволяющие осуществить тонкую настройку. Также там есть отладчик, функция просмотра содержимого памяти и прочие подобные инструменты.

Как обычно, игры для PSP загружаются отдельно — у пользователя не должно возникнуть сложностей с поиском образов игр в интернете.

PPSSPP абсолютно бесплатная программа, распространяемая на основе открытых исходных кодов. Кроме обычной версии, есть версия с приставкой GOLD, которая не отличается функционально и служит своеобразным донатом разработчику.

Что нового в PPSSPP 1.12:

  • Добавлена поддержка Android 12 (в том числе Scoped Storage).
  • Масса улучшений интерфейса.
  • Новая система калибровки геймпада и множество новых опций сенсорного управления.
  • Встроенная функция проверки CRC.
  • Включены новые настройки.
  • Множество исправлений и мелких изменений.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.10.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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