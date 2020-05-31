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Cemu

1.19.1b

Скачать эмулятор Nintendo Wii U

Бесплатно Windows
Скачать Cemu

Cemu — единственный работоспособный эмулятор консоли Nintendo Wii U. Позволяет запускать игры для этой консоли на компьютере с операционной системой Windows.

Эмуляция Nintendo Wii U далека от совершенства. Говорить об отличной эмуляции, как многих других более старых консолей, еще рано, но успехи довольно ощутимы. Статус программы все еще экспериментальный и, находящийся в разработке, но многие игры запускаются и работают. На данный момент хорошо работает 20% игр, 35% играбельны, а 45% либо запускаются и имеют фатальные визуальные аберрации, либо вообще не работают. На сайте разработчика есть список всех игр с текущим статусом играбельности.

Интерфейс Cemu
Интерфейс Cemu
Настройки графики
Настройки графики
Функции отладки
Функции отладки

Как обычно, пользователю потребуется образы игр, которые можно скачать отдельно.

У Cemu следующие минимальные системные требования: 4 Гб памяти, видеокарта nVIDIA или AMD с поддержкой OpenGL 4.1, 64-битная Windows 7+. Конечно, для нормальной игры потребуется как можно более мощный компьютер с видеокартой, поддерживающей Vulkan API.

Что нового в Cemu 1.19.1b:

  • Добавлен менеджер заголовков игр.
  • Предприняты исправления для обработки графики. В частности исправлены проблемы с Valkan/OpenGL.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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