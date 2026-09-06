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MPV-EASY Player

0.41.0.6

Скачать быстрый плеер на основе mpv

Open Source Windows

Скачать MPV-EASY Player

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MPV-EASY Player — видеоплеер для Windows, построенный на основе великого и прекрасного mpv. Активно разрабатывается энтузиастом из Китая и постоянно обновляется.

MPV-EASY Player является интерфейсом для мощного, всеядного и фантастически производительного mpv. У самого mpv интерфейс практически отсутствует, а управление осуществляется через консоль и горячими клавишами, что неприемлемо для широкой аудитории. Вот MPV-EASY Player и предлагает полноценный графический интерфейс с удобными органами управления и лёгким доступом к настройкам воспроизведения. Это и информативная, настраиваемая панель управления воспроизведением, и меню для быстрого доступа к функциям, и широкий выбор настроек воспроизведения. В общем, программа схожа с mpv.net.

Интерфейс MPV-EASY Player
Интерфейс MPV-EASY Player

В техническом плане этот плеер является комбинацией mpv, графического интерфейса, набора lua-скриптов (в основном сторонних) для реализации различных удобств и оптимальным набором предустановленных настроек.

Как и в случае с голым mpv, плеер очень быстр и нетребователен к ресурсам системы. Если у пользователя слабый компьютер и воспроизведение высококачественного видео тормозит, то mpv и MPV-EASY Player могут решить эту проблему, так как расходуют гораздо меньше ресурсов, чем многие другие плееры.

Скачайте MPV-EASY Player — он поддерживает практически все форматы, не требует установки, быстро работает и расходует минимум ресурсов. Бесплатный, с открытыми исходными кодами и регулярными обновлениями.

Что нового в последних версиях MPV-EASY Player:

  • Обновление mpv до версии 0.40.0 20250928.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о MPV-EASY Player

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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