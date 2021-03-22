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MPV-EASY Player

0.33.0.7

Скачать быстрый плеер на основе mpv

Open Source Windows
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MPV-EASY Player — видеоплеер для Windows, построенный на основе великого и прекрасного mpv. Активно разрабатывается энтузиастом из Китая и постоянно обновляется.

MPV-EASY Player является интерфейсом для мощного, всеядного и фантастически производительного mpv. У самого mpv интерфейс практически отсутствует, а управление осуществляется через консоль и горячими клавишами, что неприемлемо для широкой аудитории. Вот MPV-EASY Player и предлагает полноценный графический интерфейс с удобными органами управления и лёгким доступом к настройкам воспроизведения. Это и информативная, настраиваемая панель управления воспроизведением, и меню для быстрого доступа к функциям, и широкий выбор настроек воспроизведения. В общем, программа схожа с mpv.net.

Интерфейс MPV-EASY Player
Интерфейс MPV-EASY Player

В техническом плане этот плеер является комбинацией mpv, графического интерфейса, набора lua-скриптов (в основном сторонних) для реализации различных удобств и оптимальным набором предустановленных настроек.

Как и в случае с голым mpv, плеер очень быстр и нетребователен к ресурсам системы. Если у пользователя слабый компьютер и воспроизведение высококачественного видео тормозит, то mpv и MPV-EASY Player могут решить эту проблему, так как расходуют гораздо меньше ресурсов, чем многие другие плееры.

Скачайте MPV-EASY Player — он поддерживает практически все форматы, не требует установки, быстро работает и расходует минимум ресурсов. Бесплатный, с открытыми исходными кодами и регулярными обновлениями.

Что нового в MPV-EASY Player 0.33.0.7:

Улучшена функция создания случайно сгенерированного списка воспроизведения, добавлен новый стиль OSC, оптимизирована логика масштабирования ширины мини-таймлайна, предпринят ряд оптимизаций для различных значок в и кнопок (в частности улучшено масштабирование), исправлены различные проблемы.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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