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mpv.net

5.4.9.0

Скачать видеоплеер основанный на mpv

Open Source Windows
Скачать mpv.net

mpv.net — видеоплеер для Windows, построенный на основе mpv — мощного медиаплеера, любимого опытными пользователями. Это свободный проект, которым занимается stax76, разработчик хорошо известен в профильных интернет-сообществах.

mpv.net — это графический интерфейс для mpv — популярного плеера, построенного на основе libmpv и отличающегося супернастраиваемостью и всеядностью. mpv всем хорош, но не имеет полноценного интерфейса и рассчитан на работу с помощью горячих клавиш и командной строки, что может оказаться неудобно для большинства пользователей. Рекомендуется скачать mpv.net тем, кому нужен мощный и функциональный mpv с удобными органами управления. Это всё тот же мощный, всеядный и отлично настраиваемый mpv, но с удобным управлением.

mpv.net полностью совместим с mpv и содержит почти все функции последнего. Опытные пользователи могут управлять плеером через стандартные команды mpv — они такие же как и в оригинале.

Интерфейс mpv.net
Интерфейс mpv.net
Меню
Меню
Настройки
Настройки

Интерфейс mpv.net очень прост, не предлагает никаких внешних изысков и включает лишь ряд меню для удобного доступа к функциям. Таймлайн и прочие органы управления воспроизведения такие же минималистичные, как у базового mpv. Меню правого клика, отсутствующее в оригинале, содержит список функций. Его содержание может быть настроено через конфиг. Все конфигурационные файлы доступны для поиска, содержат комментарии к параметрам и легко редактируются. Также в интернете можно найти конфиги под различные задачи.

Важно отметить, что в отличии от оригинала можно скачать mpv.net только для Windows. Версии для других систем не предусмотрены.

Что нового в mpv.net 5.4.9.0:

Предпринят ряд улучшений и исправлений, в том числе добавлена поддержка переворота видео.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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