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VSDC Video Editor

6.4.2.107

Скачать любительский видеоредактор, включающий, в том числе, профессиональные инструменты

Бесплатно Windows
Скачать VSDC Video Editor

VSDC Video Editor — популярный любительский видеоредактор, включающий, в том числе, профессиональные инструменты. И хотя это коммерческий софт, в первую очередь популярна бесплатная версия видеоредактора VSDC Video Editor, которая включает все основные особенности, при этом не содержит рекламу и не вставляет в видео водяных знаков.

Программа предлагает довольно функциональный набор инструментов для монтажа, цветокоррекции, применения различных эффектов, включения переходов и прочего. При этом, временная шкала вполне сопоставима с профессиональными видеоредакторами и предлагает массу удобств для монтажа ролика. Также нужно отметить мощные инструменты цветокоррекции. Кроме этого, видеоредактор предлагает ряд эффектов: фильтры (размытие, резкость, диффузия, шум...); трансформация (повороты и различные тскажения формы объекта); прозрачность (появление и исчезновение картинки) и прочие. Среди дополнительных функций можно отметить возможность применения масок, стабилизацию, конвертацию трехмерных съемок в обычное видео.

Интерфейс VSDC Video Editor
Интерфейс VSDC Video Editor
Начало работы
Начало работы
Эффекты
Эффекты

Видеоредактор VSDC Video Editor поддерживает работу с большинством популярных видеоформатов, разрешением до 4K и возможностью сохранения видео под определенные устройства (предустановленных профили настроек сохранения).

Кроме основного функционала, VSDC Video Editor содержит несколько дополнительных инструментов: конвертер видеоформатов, запись видео с внешнего источника, запись видео с экрана, запись голоса, запись дисков и загрузчик видео на Youtube.

Пользователь может бесплатно скачать VSDC Video Editor. Базовая версия включает почти полный функционал, а ряд дополнительных особенностей требует переход на платную версию программы. В бесплатной версии нет аппаратного ускорения, формы аудио-волны, функции стабилизации и некоторых настроек. Также в ней несколько ограничены некоторые функции, в том числе инструменты наложения масок и работы с хромокеем.

Что нового в VSDC Video Editor 6.4.2.107:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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