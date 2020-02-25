Videopad — нелинейный видеоредактор, с крошечным размером дистрибутива в 2,7 Мб. Основная аудитория программы - начинающие пользователи, которым понравится простота и доступность, при наличии всех необходимых функций. Этот редактор видео является полнофункциональным инструментом для монтажа, редактирования и коррекции видеороликов, но, из-за простоты, значительно уступает многим прочим видеоредакторам (инструменты менее функциональны, а количество эффектов и переходов значительно меньше).

У VideoPad многодорожечная временная шкала, позволяющая включать в проект ряд роликов и переходы между ними. Простые инструменты позволяет осуществить обрезку, вставку, ускорение/замедление, стабилизацию картинки и многое другое. Функции коррекции цвета и набор из 70-ти эффектов и переходов позволят улучшить картинку и создать интересное оформление. Также в программе есть инструменты для наложения текста, графических изображений, создания субтитров. Стоит отметить продвинутые функции поддержки 360°-видео и работы с хромокеем.

VideoPad позволяет сохранять получившийся ролик в различных форматах и под технические особенности различных устройств (в том числе есть возможность выбора кодека). Также возможен быстрый экспорт на Youtube и различные социальные сервисы. Поддерживается импорт следующих форматов: avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg, mp4, mov, vob, ogm, H.264, RM и некоторые другие. Сохранять ролики можно в форматах avi, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov.