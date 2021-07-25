LosslessCut — несложный, но мощный инструмент для обрезки видеороликов без потери качества. Кроссплатформенный и полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами, основанный на FFmpeg. Ближайшая альтернатива популярному Avidemux.

Обрезка видеороликов — главный профиль программы. LosslessCut годится для мелкого редактирования любых роликов и отлично подходит для любительского видеомонтажа. Можно в два счета обрезать неудачное начало или конец отснятого ролика, объединить несколько роликов в один, вырезать рекламу из фильма, вырезать аудиодорожку из ролика (например, песенку), заменить неудачный звуковой ряд на музыкальное сопровождение, добавить субтитры и многое другое. Важно, что обрезка не требует перекодирования ролика и качество никак не изменится. Тем не менее, в случае необходимости, пользователю доступно перекодирование видео/аудио и изменение формата файла.

Интерфейс LosslessCut Список дорожек Форматы

У LosslessCut простой и доступный интерфейс. Он традиционен для программ подобного рода и делится на 3 основные части: предпросмотр, таймлайн и список отрезков. Основная работа происходит с таймлайном — через метки выбора начала и конца нужных отрезков. Пользователю доступен полный спектр функций редактирования ролика: вырезание нужного куска ролика, обрезка ненужных частей ролика, изменение порядка сегментов ролика, слияние нескольких роликов, извлечение дорожек из файлов и прочее. Все операции также применимы к аудиодорожке.

И всякое прочее: изменение формата, изменение ориентации видео, полная техническая информация о ролике, ручной ввод времени отсечки, создание скриншота, масштабирование таймлайна, функциональность откат/повтор, импорт и экспорт в другие программы и многое другое.

Это мультиплатформенный программа. Можно скачать LosslessCut для Windows, GNU/Linux или Mac OS.