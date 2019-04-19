Wise Care 365 — это еще одна программа для очистки и оптимизации работы компьютера. Кроме очистки и оптимизации работы самой операционной системы, программа поддерживает небольшой ассортимент сторонних программ и осуществляет их очистку. Функциональность Wise Care 365 примерно такая же, как у большинства конкурентов. И, как у прочих разработчиков такого софта, базовая версия программы немного навязчива с предложениями перехода на платный, расширенный аналог, а также с установкой дополнительных продуктов автора.

Очистка — программа удаляет ненужные файлы. Это как ненужные файлы, которые могут появляется в ходе работы операционной системы и сторонних программ, так и различные журналы событий, история работы приложений (например, история посещений сайтов в браузере) разнообразные отчеты, дампы памяти, временные файлы и прочее. Благодаря очистке, можно освободить довольно много места на жестком диске и даже немного ускорить работу компьютера.

Оптимизация — множество инструментов для настройки операционной системы для повышения ее быстродействия. Ускорение включения/выключения, оптимизация работы процессов, множество мелких настроек для оптимизации работы различных функций операционной системы, инструменты для оптимизации работы сети. В этом же разделе есть функции дефрагментации жесткого диска, сжатия реестра и управления автозапуском.

Также Wise Care 365 содержит функции удаления истории (просмотр сайтов, графических изображений, видео и файлов) и надежного удаления файлов и стирания целых дисков. Еще одним разделом функций является вкладка с информацией о железе компьютера, а также менеджер процессов операционной системы.

Кроме основной функциональности, в меню Wise Care 365 содержится еще целый набор ссылок на дополнительные мелкие программы разработчика. Это, например, утилита для удаления программ, программа для оптимизации работы памяти, небольшое приложение для поиска на компьютере и тому подобные мелочи. Они загружаются из интернета и устанавливаются отдельно от Wise Care 365. Будьте осторожны, а то она понаставит вам лишнего.