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Wintoys

2.6.69.0

Скачать простой инструмент очистки и оптимизации Windows 11/10

Бесплатно Windows

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Wintoys — популярная программа для настройки, оптимизации, восстановления и очистки операционной системы Windows 11/10. Имеет простой, современный интерфейс.

Большинство функций Wintoys это всего лишь удобный доступ к соответствующим настройкам операционной системы. Пользователь может вносить изменения в систему и самостоятельно, без дополнительного софта, однако с этой программой это гораздо проще. Наглядный интерфейс дает удобный доступ к настройкам, раскиданным по системе там и сям. Тем более что многие настройки ОС неочевидны для неопытного пользователя и тут Wintoys станет хорошим помощником. Рекомендуется скачать WinTiys широкой аудитории пользователей Windows.

Основные разделы настроек Wintoys

  • Общие данные о состоянии операционной системы и ключевых аппаратных компонентах.
  • Список всех установленных программ и приложений, с возможностью открытия/закрытия и удаления.
  • Список запущенных процессов, с возможностью их завершения.
  • Ряд настроек производительности и параметров работы операционной системы. Позволяет оптимизировать работу многих функций системы.
  • Ряд функций очистки системы от ненужных файлов; восстановление настроек в базовый режим и оптимизация многих функций системы.
  • Настройки меню Пуск, проводника, приватности (запрет на телеметрию, геолокацию и отслеживание) и прочее.

Заметным отличием Wintoys от других программ подобного рода является простой и современный интерфейс в стиле Windows 11. Функции четко рассортированы по пяти разделам и доступ к ним самоочевидно.

Остаётся добавить, что программа полностью бесплатна и, в целях безопасности, распространяется только через Microsoft Store.

Интерфейс Wintoys
Интерфейс Wintoys
Здоровье системы
Здоровье системы
Твикинг
Твикинг

Что нового в последних версиях Wintoys:

Крупное обновление с массой важных изменений. Список изменений будет опубликован позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Wintoys

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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