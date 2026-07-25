Wintoys — популярная программа для настройки, оптимизации, восстановления и очистки операционной системы Windows 11/10. Имеет простой, современный интерфейс.

Большинство функций Wintoys это всего лишь удобный доступ к соответствующим настройкам операционной системы. Пользователь может вносить изменения в систему и самостоятельно, без дополнительного софта, однако с этой программой это гораздо проще. Наглядный интерфейс дает удобный доступ к настройкам, раскиданным по системе там и сям. Тем более что многие настройки ОС неочевидны для неопытного пользователя и тут Wintoys станет хорошим помощником. Рекомендуется скачать WinTiys широкой аудитории пользователей Windows.

Основные разделы настроек Wintoys

Общие данные о состоянии операционной системы и ключевых аппаратных компонентах.

Список всех установленных программ и приложений, с возможностью открытия/закрытия и удаления.

Список запущенных процессов, с возможностью их завершения.

Ряд настроек производительности и параметров работы операционной системы. Позволяет оптимизировать работу многих функций системы.

Ряд функций очистки системы от ненужных файлов; восстановление настроек в базовый режим и оптимизация многих функций системы.

Настройки меню Пуск, проводника, приватности (запрет на телеметрию, геолокацию и отслеживание) и прочее.

Заметным отличием Wintoys от других программ подобного рода является простой и современный интерфейс в стиле Windows 11. Функции четко рассортированы по пяти разделам и доступ к ним самоочевидно.

Остаётся добавить, что программа полностью бесплатна и, в целях безопасности, распространяется только через Microsoft Store.