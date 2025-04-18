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Windows Manager

2.1.4

Набор инструментов для настройки работы Windows

Пробная версия Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Windows Manager — это довольно функциональный набор инструментов для настройки, оптимизации работы и очистки операционной системы Windows 11/10. В общем и целом, программа нужна для всестороннего обслуживания операционной системы и расширенного контроля над стандартными функциями Windows. Также можно скачать Windows 8 Manager и Windows 7 Manager, другие программы от разработчика рассчитанные на Windows 8 и 7 и предлагающие такой же функционал.

Богатый функционал Windows Manager включает набор инструментов для настройки ряда скрытых параметров операционной системы, редактирования различных меню и панелей, тонкой настройки внутренних параметров различных функций, оптимизации и очистки системы и информационно-диагностические функции. Кроме прочего, есть несколько инструментов для повышения скорости работы, путем автоматической очистки памяти, настройке запуска приложений, управления сервисами системы. Также в программе есть разделы для повышения безопасности и оптимизации работы сети.

Некоторые инструменты являются заменой стандартным функциям ОС. Например в программе есть улучшенный менеджер процессов, более удобные менеджеры автозагрузки и планировщик задач и система поиска и решение проблем.

Конечно же, в Windows Manager есть несколько полезных инструментов для очистки системы и удаления ненужных файлов: удаление мусорных файлов, анализатор занимаемого места каждой папкой, очистка Рабочего стола, поиск дубликатов, очистка и дефрагментация реестра, полное удаление программ.

Полная версия программы стоит 30 USD. Пробная версия проработает 20 дней.

Интерфейс Windows 10 Manager
Интерфейс Windows 10 Manager
Настройка
Настройка
Безопасность
Безопасность

Что нового в последних версиях Windows Manager:

  • Улучшены некоторые функции.
  • Улучшена формирование всплывающих подсказок.
  • Исправлена ​​ошибка Window Finder в Process Manager.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Windows Manager

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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