Winaero Tweaker — простой инструмент для настройки скрытых параметров операционной системы Windows. Позволяет изменить параметры, к которым не предусмотрен доступ через стандартные разделы настроек системы. Поддерживаются все версии Windows от Windows 7 до Windows 11.

Winaero Tweaker включает сотни настроек. Большинство из них можно изменить самостоятельно, через реестр операционной системы, однако с помощью этой программы делать это гораздо проще и удобнее. К примеру, можно выключить ведение логов активности функциями операционной системы, отключить различные телеметрии, заблокировать уведомления, включить дополнительные пункты различных контекстных меню, удалить обязательные UAC-запросы, изменить размер панели задач, восстановить классическое средство просмотра изображений, изменить поведение работы с кэшем и многое другое.

Интерфейс Winaero Tweaker

Автор Winaero Tweaker — индивидуальный разработчик, поддерживающий популярный информационный ресурс Winaero, на котором информирует пользователей о различных новостях из мира Windows. Кроме написания новостей и аналитических материалов занимается разработкой ряда небольших программ, в том числе и Winaero Tweaker. Программа регулярно обновляется, включая поддержку нововведений даже тестовых версий операционных систем и потому всегда находится в актуальном состоянии.

Остается добавить, что программа полностью бесплатна и не содержит никакой рекламы и механизмов сбора информации о пользователе, в том числе и телеметрии.