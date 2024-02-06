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Winaero Tweaker

1.60.1

Скачать инструмент для настройки скрытых параметров Windows

Бесплатно Windows

Скачать Winaero Tweaker

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Winaero Tweaker — простой инструмент для настройки скрытых параметров операционной системы Windows. Позволяет изменить параметры, к которым не предусмотрен доступ через стандартные разделы настроек системы. Поддерживаются все версии Windows от Windows 7 до Windows 11.

Winaero Tweaker включает сотни настроек. Большинство из них можно изменить самостоятельно, через реестр операционной системы, однако с помощью этой программы делать это гораздо проще и удобнее. К примеру, можно выключить ведение логов активности функциями операционной системы, отключить различные телеметрии, заблокировать уведомления, включить дополнительные пункты различных контекстных меню, удалить обязательные UAC-запросы, изменить размер панели задач, восстановить классическое средство просмотра изображений, изменить поведение работы с кэшем и многое другое.

Интерфейс Winaero Tweaker
Интерфейс Winaero Tweaker

Автор Winaero Tweaker — индивидуальный разработчик, поддерживающий популярный информационный ресурс Winaero, на котором информирует пользователей о различных новостях из мира Windows. Кроме написания новостей и аналитических материалов занимается разработкой ряда небольших программ, в том числе и Winaero Tweaker. Программа регулярно обновляется, включая поддержку нововведений даже тестовых версий операционных систем и потому всегда находится в актуальном состоянии.

Остается добавить, что программа полностью бесплатна и не содержит никакой рекламы и механизмов сбора информации о пользователе, в том числе и телеметрии.

Что нового в Winaero Tweaker 1.60.1:

  • Добавлена возможность вернуть упраздненные опции настроек папки (удалены в новейших сборках Windows 11).
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.02.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Winaero Tweaker

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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