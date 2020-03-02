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UltraDefrag

7.1.4

Компактный инструмент для дефрагментации жесткого диска

Open Source Windows
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UltraDefrag — это очень простая утилита для дефрагментации жесткого диска. Программа отличается очень простым интерфейсом и понравится любителям простых, без излишеств, программ.

Это дефрагментатор основан на простом и быстром алгоритме, благодаря чему эффективен и быстр. Позволяет анализировать, дефрагментировать и оптимизировать содержание диска в нескольких режимах. Среди особенностей, разработчик особо отмечает возможность дефрагментации файлов, заблокированных операционной системой (например, файлов подкачки). Также отмечается возможность дефрагментации мета-файлов и потоков NTFS.

UltraDefrag имеет очень простой интерфейс и только функции напрямую относящиеся к обязанностям программы — тут нет ничего дополнительного и лишнего. Рекомендуется скачать UltraDefrag любителям простых решений.

Что нового в UltraDefrag 7.1.4:

Оптимизирован алгоритм обработки диска и исправлено множество разнообразных ошибок.

Скриншот UltraDefrag 1 Скриншот UltraDefrag 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 02.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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