UltraDefrag — это очень простая утилита для дефрагментации жесткого диска. Программа отличается очень простым интерфейсом и понравится любителям простых, без излишеств, программ.

Это дефрагментатор основан на простом и быстром алгоритме, благодаря чему эффективен и быстр. Позволяет анализировать, дефрагментировать и оптимизировать содержание диска в нескольких режимах. Среди особенностей, разработчик особо отмечает возможность дефрагментации файлов, заблокированных операционной системой (например, файлов подкачки). Также отмечается возможность дефрагментации мета-файлов и потоков NTFS.

UltraDefrag имеет очень простой интерфейс и только функции напрямую относящиеся к обязанностям программы — тут нет ничего дополнительного и лишнего. Рекомендуется скачать UltraDefrag любителям простых решений.