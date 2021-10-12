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O&O ShutUp10++

1.9.1425

Скачать инструмент для блокировки сбора данных операционной системой

Бесплатно Windows
Скачать O&O ShutUp10++

O&O ShutUp10++ — инструмент для повышения конфиденциальности и безопасности пользователя при работе в операционной системе Windows 10. В основном направлен на отключение сбора данных активности пользователя различными функциями операционной системы и их отправку разработчикам из Microsoft. Простой и не требующий установки инструмент.

В первую очередь, программа ориентирована на соблюдение приватности. Многие функции операционной системы собирают данные активности пользователя с целью статистического анализа. Некоторым пользователям не нравится делиться статистикой и они не желают участвовать в различных тестированиях — именно им стоит скачать O&O ShutUp10++.

Интерфейс O&O ShutUp10++
Интерфейс O&O ShutUp10++
Настройки конфиденциальности
Настройки конфиденциальности
Множество прочих настроек
Множество прочих настроек

Программа позволяет отключить более 100 различных функций. Например: ведение логов активности многими функциями операционной системы, передача данных активности пользователя, телеметрия, показ различных рекомендаций, обновления Windows, доступ к местоположению пользователя, доступ к облачным хранилищам, доступ к камере и микрофону, отслеживание пользователя в интернете, синхронизация различных данных между сервисами, некоторые приложения, участие пользователя в различных исследованиях, сообщения об ошибках, эксперименты.

Интерфейс O&O ShutUp10++ прост и доступен. Он представляет собой длинный список, в котором каждая настройка снабжена кратким описанием и рекомендацией по применению. К примеру, программа советует заблокировать отправку данных о местоположении пользователя, а вот автоматическое обновление операционной системы блокировать не рекомендуется. Также в программе есть функция быстрого применения всех настроек разом.

Что нового в O&O ShutUp10++ 1.9.1425:

  • Добавлена возможность переключения темного и светлого режимов вручную.
  • Добавлена поддержка отключения виджетов.
  • Добавлено отключение напоминания об обратной связи.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.10.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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