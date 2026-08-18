O&O ShutUp10++ — инструмент для повышения конфиденциальности и безопасности пользователя при работе в операционной системе Windows 10. В основном направлен на отключение сбора данных активности пользователя различными функциями операционной системы и их отправку разработчикам из Microsoft. Простой и не требующий установки инструмент.

В первую очередь, программа ориентирована на соблюдение приватности. Многие функции операционной системы собирают данные активности пользователя с целью статистического анализа. Некоторым пользователям не нравится делиться статистикой и они не желают участвовать в различных тестированиях — именно им стоит скачать O&O ShutUp10++.

Программа позволяет отключить более 100 различных функций. Например: ведение логов активности многими функциями операционной системы, передача данных активности пользователя, телеметрия, показ различных рекомендаций, обновления Windows, доступ к местоположению пользователя, доступ к облачным хранилищам, доступ к камере и микрофону, отслеживание пользователя в интернете, синхронизация различных данных между сервисами, некоторые приложения, участие пользователя в различных исследованиях, сообщения об ошибках, эксперименты.

Интерфейс O&O ShutUp10++ прост и доступен. Он представляет собой длинный список, в котором каждая настройка снабжена кратким описанием и рекомендацией по применению. К примеру, программа советует заблокировать отправку данных о местоположении пользователя, а вот автоматическое обновление операционной системы блокировать не рекомендуется. Также в программе есть функция быстрого применения всех настроек разом.