O&O ShutUp10++ — инструмент для повышения конфиденциальности и безопасности пользователя при работе в операционной системе Windows 10. В основном направлен на отключение сбора данных активности пользователя различными функциями операционной системы и их отправку разработчикам из Microsoft. Простой и не требующий установки инструмент.
В первую очередь, программа ориентирована на соблюдение приватности. Многие функции операционной системы собирают данные активности пользователя с целью статистического анализа. Некоторым пользователям не нравится делиться статистикой и они не желают участвовать в различных тестированиях — именно им стоит скачать O&O ShutUp10++.
Программа позволяет отключить более 100 различных функций. Например: ведение логов активности многими функциями операционной системы, передача данных активности пользователя, телеметрия, показ различных рекомендаций, обновления Windows, доступ к местоположению пользователя, доступ к облачным хранилищам, доступ к камере и микрофону, отслеживание пользователя в интернете, синхронизация различных данных между сервисами, некоторые приложения, участие пользователя в различных исследованиях, сообщения об ошибках, эксперименты.
Интерфейс O&O ShutUp10++ прост и доступен. Он представляет собой длинный список, в котором каждая настройка снабжена кратким описанием и рекомендацией по применению. К примеру, программа советует заблокировать отправку данных о местоположении пользователя, а вот автоматическое обновление операционной системы блокировать не рекомендуется. Также в программе есть функция быстрого применения всех настроек разом.
Что нового в последних версиях O&O ShutUp10++:
Что нового в версии 2.0
- Добавлена возможность удаления Microsoft Copilot из Windows 11 и 10 с дополнительными функциями от O&O AppBuster (удаление) и O&O SafeErase (безопасное удаление данных Recall).
- Реализовано отображение доступного или отфильтрованного количества настроек во вкладках.
- Теперь программа основана на .NET 8 (ранее на .NET Framework 4.8).
- Теперь программа распространяется как единый исполняемый файл, благодаря чему все библиотеки .NET 8 доступны во время выполнения без установки, а также программа может работать в Portable-режиме (без установки).
- Реализована более быстрая загрузка настроек при запуске программы.
- Предприняты изменения интерфейса.
- Исправлены ошибки.
Что нового в версии 1.9.1441
- Отключение обеспечения отзывы функциональности для всех пользователей.
- Добавлена возможность отключения следующих функций программы Microsoft Paint: Image Creator, AI Image Creator (Cocreator) и заливка с помощью искусственного интеллекта.
- Улучшения отключения Windows Copilot (Windows AI).
- Улучшения отключения отображения новостей на панели задач Windows для текущего пользователя.
- Улучшения функции запрета работы приложений в фоновом режиме.
- Раздел настроек Windows Copilot переименован в Windows AI.
- Исправлены ошибки.
Что нового в версии 1.9.1440
- Добавлено отключение значка входа в аккаунт Microsoft.
- Добавлено отключение автоматического перенаправления из браузера Internet Explorer в Microsoft Edge.
- Добавлено отключение расширенной проверки орфографии.
- Добавлено отключение значка рабочего стола для получения информации о Windows Spotlight.
- Предпринято множество улучшений.
- Исправлены ошибки.
Что нового в версии 1.9.1436
- Добавлены новые категории настроек: Copilot, Taskbar и Search.
- Добавлена возможность отключения функциональности Windows Copilot.
- Добавлена возможность удаления кнопки функции Copilot.
- Добавлена возможность отключения поиска на основе искусственного интеллекта.
- Исправлены ошибки.
Обновление 1.9.1435 включает обновленный интерфейс, несколько новых возможностей отключения функций Windows и браузера Microsoft Edge, а также исправляет ошибки.
Что нового в версии 1.9.1432
- Добавлена поддержка Windows 11 22H2.
- Разделение настроек для текущего пользователя и всю систему на две отдельные вкладки.
- Добавлена настройка для отключения сохранения паролей на сайтах в браузере Microsoft Edge.
- Добавлена настройка для отключения сервиса проверки безопасности сайта для расширенной информации о посещаемых сайтах.
- Добавлена настройка для отключения проверки ошибок набора адреса сайта в браузере Microsoft Edge.
- Добавлена возможность отображения ID настройки для обнаружения в профилях.
- Улучшена поддержка скринридеров (для людей с проблемами зрения).
- Исправлены ошибки.
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