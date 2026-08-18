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O&O ShutUp10++

3.4.1124

Скачать инструмент для блокировки сбора данных операционной системой

Бесплатно Windows

Скачать O&O ShutUp10++

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O&O ShutUp10++ — инструмент для повышения конфиденциальности и безопасности пользователя при работе в операционной системе Windows 10. В основном направлен на отключение сбора данных активности пользователя различными функциями операционной системы и их отправку разработчикам из Microsoft. Простой и не требующий установки инструмент.

В первую очередь, программа ориентирована на соблюдение приватности. Многие функции операционной системы собирают данные активности пользователя с целью статистического анализа. Некоторым пользователям не нравится делиться статистикой и они не желают участвовать в различных тестированиях — именно им стоит скачать O&O ShutUp10++.

Программа позволяет отключить более 100 различных функций. Например: ведение логов активности многими функциями операционной системы, передача данных активности пользователя, телеметрия, показ различных рекомендаций, обновления Windows, доступ к местоположению пользователя, доступ к облачным хранилищам, доступ к камере и микрофону, отслеживание пользователя в интернете, синхронизация различных данных между сервисами, некоторые приложения, участие пользователя в различных исследованиях, сообщения об ошибках, эксперименты.

Интерфейс O&O ShutUp10++ прост и доступен. Он представляет собой длинный список, в котором каждая настройка снабжена кратким описанием и рекомендацией по применению. К примеру, программа советует заблокировать отправку данных о местоположении пользователя, а вот автоматическое обновление операционной системы блокировать не рекомендуется. Также в программе есть функция быстрого применения всех настроек разом.

Интерфейс O&O ShutUp10++
Интерфейс O&O ShutUp10++
Настройки конфиденциальности
Настройки конфиденциальности
Множество прочих настроек
Множество прочих настроек

Что нового в последних версиях O&O ShutUp10++:

Что нового в версии 2.0

  • Добавлена возможность удаления Microsoft Copilot из Windows 11 и 10 с дополнительными функциями от O&O AppBuster (удаление) и O&O SafeErase (безопасное удаление данных Recall).
  • Реализовано отображение доступного или отфильтрованного количества настроек во вкладках.
  • Теперь программа основана на .NET 8 (ранее на .NET Framework 4.8).
  • Теперь программа распространяется как единый исполняемый файл, благодаря чему все библиотеки .NET 8 доступны во время выполнения без установки, а также программа может работать в Portable-режиме (без установки).
  • Реализована более быстрая загрузка настроек при запуске программы.
  • Предприняты изменения интерфейса.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в версии 1.9.1441

  • Отключение обеспечения отзывы функциональности для всех пользователей.
  • Добавлена возможность отключения следующих функций программы Microsoft Paint: Image Creator, AI Image Creator (Cocreator) и заливка с помощью искусственного интеллекта.
  • Улучшения отключения Windows Copilot (Windows AI).
  • Улучшения отключения отображения новостей на панели задач Windows для текущего пользователя.
  • Улучшения функции запрета работы приложений в фоновом режиме.
  • Раздел настроек Windows Copilot переименован в Windows AI.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в версии 1.9.1440

  • Добавлено отключение значка входа в аккаунт Microsoft.
  • Добавлено отключение автоматического перенаправления из браузера Internet Explorer в Microsoft Edge.
  • Добавлено отключение расширенной проверки орфографии.
  • Добавлено отключение значка рабочего стола для получения информации о Windows Spotlight.
  • Предпринято множество улучшений.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в версии 1.9.1436

  • Добавлены новые категории настроек: Copilot, Taskbar и Search.
  • Добавлена возможность отключения функциональности Windows Copilot.
  • Добавлена возможность удаления кнопки функции Copilot.
  • Добавлена возможность отключения поиска на основе искусственного интеллекта.
  • Исправлены ошибки.

Обновление 1.9.1435 включает обновленный интерфейс, несколько новых возможностей отключения функций Windows и браузера Microsoft Edge, а также исправляет ошибки.

Что нового в версии 1.9.1432

  • Добавлена поддержка Windows 11 22H2.
  • Разделение настроек для текущего пользователя и всю систему на две отдельные вкладки.
  • Добавлена настройка для отключения сохранения паролей на сайтах в браузере Microsoft Edge.
  • Добавлена настройка для отключения сервиса проверки безопасности сайта для расширенной информации о посещаемых сайтах.
  • Добавлена настройка для отключения проверки ошибок набора адреса сайта в браузере Microsoft Edge.
  • Добавлена возможность отображения ID настройки для обнаружения в профилях.
  • Улучшена поддержка скринридеров (для людей с проблемами зрения).
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о O&O ShutUp10++

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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