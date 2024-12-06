Microsoft PC Manager — бесплатная и простая программа для очистки и оптимизации работы системы от компании Microsoft. Несколько инструментов для оптимизации работы операционных систем Windows 11 и 10.

Это, по сути, классический чистильщик системы, который позволит очистить систему от мусора. Программа включает классический же набор инструментов для очистки и оптимизации работы системы. Microsoft PC Manager очень прост и ориентирован на самую широкую аудиторию пользователей..

Привлекательным отличием от таких программ как CCleaner является то, что программа выпускается под контролем Microsoft, а значит не обрастет рекламой и метриками от сомнительных компаний, хотя и, наверняка, включает метрики от Microsoft.

Основные функции Microosft PC Manager

Очистка системы от ненужных и бесполезных файлов. Поддерживается обзор с сортировкой всех файлов системы, поиск дубликатов, скачанных файлов, файлов большого размера. Также поддерживается поиск и удаление кэша различных функций операционной системы, кэша программ, временных файлов, различных логов, корзины и т. п.

Функция PC Boost, оптимизирующая потребление оперативной памяти.

Защита от угроз: удобный интерфейс для взаимодействия со встроенными антивирусными функциями операционной системы, мониторинг наличия обновлений системы, блокировщик всплывающих окон и восстановление базовых настроек браузера, панели задач и программ по умолчанию.

Управление автозапуском, удаление программ, управление запущенными процессами.

Панель рабочего стола, на которую можно поместить различные элементы. Сейчас доступен быстрый доступ к Microsoft PC Manager, индикатор скорости интернета, ссылки на сайты, инструменты.

На данный момент Microsoft PC Manager не поддерживает русский язык.