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Microsoft PC Manager

3.14

Скачать простой инструмент для очистки и оптимизации системы

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Microsoft PC Manager — бесплатная и простая программа для очистки и оптимизации работы системы от компании Microsoft. Несколько инструментов для оптимизации работы операционных систем Windows 11 и 10.

Это, по сути, классический чистильщик системы, который позволит очистить систему от мусора. Программа включает классический же набор инструментов для очистки и оптимизации работы системы. Microsoft PC Manager очень прост и ориентирован на самую широкую аудиторию пользователей..

Привлекательным отличием от таких программ как CCleaner является то, что программа выпускается под контролем Microsoft, а значит не обрастет рекламой и метриками от сомнительных компаний, хотя и, наверняка, включает метрики от Microsoft.

Основные функции Microosft PC Manager

  • Очистка системы от ненужных и бесполезных файлов. Поддерживается обзор с сортировкой всех файлов системы, поиск дубликатов, скачанных файлов, файлов большого размера. Также поддерживается поиск и удаление кэша различных функций операционной системы, кэша программ, временных файлов, различных логов, корзины и т. п.
  • Функция PC Boost, оптимизирующая потребление оперативной памяти.
  • Защита от угроз: удобный интерфейс для взаимодействия со встроенными антивирусными функциями операционной системы, мониторинг наличия обновлений системы, блокировщик всплывающих окон и восстановление базовых настроек браузера, панели задач и программ по умолчанию.
  • Управление автозапуском, удаление программ, управление запущенными процессами.
  • Панель рабочего стола, на которую можно поместить различные элементы. Сейчас доступен быстрый доступ к Microsoft PC Manager, индикатор скорости интернета, ссылки на сайты, инструменты.

На данный момент Microsoft PC Manager не поддерживает русский язык.

Интерфейс Microsoft PC Manager
Интерфейс Microsoft PC Manager
Защита системы
Защита системы
Управление файлами
Управление файлами

Что нового в последних версиях Microsoft PC Manager:

  • На плавающую панель для рабочего стола добавлен индикатор пропускной способности интернета.
  • Добавлен виджет для Windows 11.
  • Предприняты улучшения для глубокой очистки: повышена скорость, улучшена компоновка элементов в главном окне, добавлена возможность закрыть программы, которые блокируют очистку.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Microsoft PC Manager

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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