Geek Uninstaller — несложный инструмент для полного удаления сторонних программ, установленных в операционной системе Windows. От стандартного способа удаления, программа отличается повышенным вниманием к файлам, которые остаются после удаления. Это могут быть как части самой программы, так и различные журналы событий и прочие остатки деятельности приложения.

Позволяет удалять программы, сканируя систему на наличие остатков, которые могут оставаться после удаления. Важным достоинством является возможность удаления программ в сложных случаях. Это, например, принудительное удаление тех программ, разработчики которых специально затрудняют деинсталляцию своих приложений, желая насильно привязать пользователей к своему софту. Также удаляются программы, удаление которых просто-напросто сломалось — например, после неудачной попытки удаления или в сложных ситуациях, когда софт устанавливает в систему сложные драйверы, которые, впоследствии, были каким то образом утрачены.

Geek Uninstaller разделен на 2 раздела: удаление обычных программ и приложений, установленных из Windows Store. Это еще одно удобство, которое понравится многим пользователям.

Программа отличается очень простым интерфейсом и высокой скоростью работы. Там нет никаких сложных функций и опций, которые могут нагрузить систему или запутать пользователя — все просто, быстро и наглядно. А еще, Geek Uninstaller работает без необходимости установки в системе и может работать с флэшки.