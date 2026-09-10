Czkawka — простой и полностью бесплатный инструмент для поиска и удаления ненужных файлов. В первую очередь разрабатывается для операционных систем GNU/Linux, однако есть версии и для других систем, в том числе и для Windows. Простая и очень быстрая программа, бесплатная и без рекламы.

Czkawka умеет искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.

В общем и целом, это довольно простой инструмент, с понятным и удобным интерфейсом. Кроме поиска по всей системе, пользователю доступен выбор каталогов, в которых будет осуществляться поиск файлов. Есть возможность исключения определенных файлов (по маске) и подкаталогов из результатов поиска. После процесса сканирования выдается список обнаруженных элементов и панель с набором доступных действий. Также доступен небольшой набор настроек.

Можно скачать Czkawka для Windows, GNU/Linux, Mac OS и FreeBSD. Программа находится в активной разработке и регулярно обновляется.