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Czkawka

4.1.0

Скачать простой инструмент для поиска и удаления ненужных файлов

Open Source Windows Linux

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Czkawka — простой и полностью бесплатный инструмент для поиска и удаления ненужных файлов. В первую очередь разрабатывается для операционных систем GNU/Linux, однако есть версии и для других систем, в том числе и для Windows. Простая и очень быстрая программа, бесплатная и без рекламы.

Czkawka умеет искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.

Интерфейс Czkawka
Интерфейс Czkawka
Поиск
Поиск
Настройки
Настройки

В общем и целом, это довольно простой инструмент, с понятным и удобным интерфейсом. Кроме поиска по всей системе, пользователю доступен выбор каталогов, в которых будет осуществляться поиск файлов. Есть возможность исключения определенных файлов (по маске) и подкаталогов из результатов поиска. После процесса сканирования выдается список обнаруженных элементов и панель с набором доступных действий. Также доступен небольшой набор настроек.

Можно скачать Czkawka для Windows, GNU/Linux, Mac OS и FreeBSD. Программа находится в активной разработке и регулярно обновляется.

Что нового в Czkawka 4.1.0:

  • Добавлена новая функция для поиска файлов, расширение которых не соответствует их содержанию.
  • Встроенные иконки. Больше нет проблемной зависимости от системных.
  • Значительно ускорен показ превью изображений.
  • Поддержка большего количества тегов при сравнении аудио-файлов.
  • Упразднены всплывающие окна при поиске похожих видео.
  • Улучшено приблизительное сравнение тегов.
  • Добавлена поддержка группировки имен файлов без учета регистра.
    • Прочие небольшие улучшения и исправления ошибок.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 11.06.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Czkawka

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