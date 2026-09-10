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Czkawka

12.0.2

Скачать простой инструмент для поиска и удаления ненужных файлов

Open Source Windows Linux

Скачать Czkawka

ВЫБОР ВЕРСИИ

Czkawka — простой и полностью бесплатный инструмент для поиска и удаления ненужных файлов. В первую очередь разрабатывается для операционных систем GNU/Linux, однако есть версии и для других систем, в том числе и для Windows. Простая и очень быстрая программа, бесплатная и без рекламы.

Czkawka умеет искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.

В общем и целом, это довольно простой инструмент, с понятным и удобным интерфейсом. Кроме поиска по всей системе, пользователю доступен выбор каталогов, в которых будет осуществляться поиск файлов. Есть возможность исключения определенных файлов (по маске) и подкаталогов из результатов поиска. После процесса сканирования выдается список обнаруженных элементов и панель с набором доступных действий. Также доступен небольшой набор настроек.

Можно скачать Czkawka для Windows, GNU/Linux, Mac OS и FreeBSD. Программа находится в активной разработке и регулярно обновляется.

Интерфейс Czkawka
Интерфейс Czkawka
Поиск
Поиск
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Czkawka:

Список изменений для Czkawka 5.1.0:

  • Добавлена новая кнопка сортировки результатов поиска. Поддерживается сортировка по имени файла/директории, родительской директории, размеру и выбранным файлам.
  • Добавлена возможность установки количества потоков, используемых при сканировании.
  • Более быстрый поиск похожих графических изображений.
  • Обновление Clap 4.
  • Использование FileChooserDialog вместо FileChooserNative.
  • Обновлена функция поиска PDF. Обещано значительное сокращение ложных результатов.
  • Теперь расширения файлов MP4 и M4V идентичны.
  • Повышено качество миниатюр предварительного просмотра графических изображений.
  • Прочие небольшие изменения исправления ошибок.

Список изменений для Czkawka 5.0.0:

  • Интерфейс перенесен на GTK 4. Лучше поддержка HiDPI и Wayland, исправлены некоторые проблемы.
  • Использование многопоточного режима и улучшенный алгоритм функции сравнения хэшей графических изображений. Это позволило значительно повысить скорость операции, однако привело к небольшому снижению точности.
  • Улучшено чтение метаданных аудиофайлов (обновлен компонент ImagePipe).
  • Улучшена обработка файлов с неправильными расширениями.
  • Добавлена поддержка поврежденных PDF-документов (в будущих версиях поддержка PDF будет расширена).
  • Повторно включена поддержка проверки поврежденных аудиофайлов (libasound.so.2 больше не требуется).
  • Повышена скорость поиска файлов с неправильными расширениями. Также расширен список неправильных расширений.
  • Поддержка поиска файлов наименьшего размера.
  • Добавлена поддержка HEIF и WebP.
  • StructOpt заменен на CLI Clap.
  • Прочие небольшие изменения и исправления ошибок и сбоев.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Czkawka

И правда очень простая и быстрая программа для поиска одинаковых файлов. Гораздо проще и быстрее, чем крупные платные чистильщики системы, напичканные рекламой и лишними функциями.

Автор: Лисичка07.08.2022

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