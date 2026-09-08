Bulk Crap Uninstaller — мощный и эффективный инструмент для удаления любых программ и приложений из операционной системы Windows. Программа предоставляет гораздо более широкие возможности, чем большинство подобных инструментов и ориентирована на опытных пользователей.

Отличительной особенностью Bulk Crap Uninstaller является широкий контроль над всеми аспектами удаления сторонних программ. Если большинство утилит подобного типа просты и ориентированы на широкую аудиторию, то Bulk Crap Uninstaller явно адресован опытным пользователям — он включает массу настроек и подробную информацию о всех действиях. Кроме того, масса данных о программах и процессе их удаления обязательно понравится любителям расширенного контроля.

Bulk Crap Uninstaller способен удалить практически любые программы. она справится даже в сложных ситуациях, когда удаление обычным способом невозможно (поврежденный или отсутствующий деинсталляционный файл, защищенное приложение, специально затрудненный процесс удаления). Можно деинсталлировать сразу несколько программ за одну операцию с минимальным вмешательством пользователя. После всякого удаление возможно проведение поиска и очистки остатков от удаленных программ (служебные файлы, записи реестра и т. п.). Также там есть такие возможности, как удаление программы по ее окну или каталогу.

У Bulk Crap Uninstaller мощная система фильтрации установленных программ с сортировкой по типам или с использованием ряда параметров; графическая карта, наглядно отображает объем жесткого диска, занимаемый тот или иной программой; функция управления автозапуском; поиска выбранной программы по профильным сайтам; система рейтинга; очистка пустых папок в директории Program Files и многое другое.