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Bulk Crap Uninstaller

4.14

Скачать мощный инструмент для удаления любых программ

Скачать Bulk Crap Uninstaller

Bulk Crap Uninstaller — мощный и эффективный инструмент для удаления любых программ и приложений из операционной системы Windows. Программа предоставляет гораздо более широкие возможности, чем большинство подобных инструментов и ориентирована на опытных пользователей.

Отличитальной особенностью Bulk Crap Uninstaller является широкий контроль над всеми аспектами удаления сторонних программ. Если большинство утилит подобного типа просты и ориентированы на широкую аудиторию, то Bulk Crap Uninstaller явно адресован опытным пользователям — он включает массу настроек и подробную информацию о всех действиях. Кроме того, масса данных о программах и процессе их удаления обязательно понравится любителям расширенного контроля.

Интерфейс Bulk Crap Uninstaller
Интерфейс Bulk Crap Uninstaller
Новая задача удаления
Новая задача удаления
Менеджер автозагрузки
Менеджер автозагрузки

Bulk Crap Uninstaller способен удалить практически любые программы. она справится даже в сложных ситуациях, когда удаление обычным способом невозможно (поврежденный или отсутствующий деинсталляционный файл, защищенное приложение, специально затрудненный процесс удаления). Можно деинсталлировать сразу несколько программ за одну операцию с минимальным вмешательством пользователя. После всякого удаление возможно проведение поиска и очистки остатков от удаленных программ (служебные файлы, записи реестра и т. п.). Также там есть такие возможности, как удаление программы по ее окну или каталогу.

У Bulk Crap Uninstaller мощная система фильтрации установленных программ с сортировкой по типам или с использованием ряда параметров; графическая карта, наглядно отображает объем жесткого диска, занимаемый тот или иной программой; функция управления автозапуском; поиска выбранной программы по профильным сайтам; система рейтинга; очистка пустых папок в директории Program Files и многое другое.

Что нового в Bulk Crap Uninstaller 4.14:

Исправлен набор ошибок.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.08.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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