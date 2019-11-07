Auslogics Disk Defrag — одна из самых популярных программ для дефрагментации жесткого диска. Во время эксплуатации компьютера, файлы записываются на жесткий диск как попало, а не последовательно, из-за чего производительность снижается. Эта программа упорядочивает размещение файлов, что, в свою очередь повышает производительность.

Auslogics Disk Defrag не только дефрагментирует диск, но и оптимизирует файловую систему для повышения производительности. Оптимизация заключается в объединении свободного пространства и перемещении системных файлов в самую быструю область диска. Программа поддерживает как дефрагментацию всего диска, так и разделов и даже отдельных директорий и файлов. Отдельно необходимо упомянуть планировщик заданий: допускается настройка запуска дефрагментации, как в определенное время, так и при простое компьютера (например, если компьютер не используется заданный промежуток времени).

Хочется отметить очень удачный интерфейс, с которым приятно и удобно работать. Программа полностью бесплатна для домашнего пользователя.